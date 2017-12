Jahresrückblick Donald Trump, Wetterkapriolen und Wahl-Überraschungen: Das war das Jahr 2017

Donald Trump wird als US-Präsident vereidigt und setzt seither seine Politik konsequent um – mit Folgen nicht nur für die USA. Helmut Kohl, der Kanzler der Einheit, stirbt im Alter von 87 Jahren. Und nach der Bundestagswahl im September hat Deutschland noch immer keine neue Regierung. Das Jahr 2017 im Rückblick.

Januar

17.01. Das Bundesverfassungsgericht lehnt ein Verbot der rechtsextremen NPD ab. Sie sei zwar verfassungsfeindlich, aber zu bedeutungslos. Damit weisen die Richter einen Antrag der Länder im Bundesrat ab.

19.01. Der Bundestag beschließt einstimmig die Freigabe von Cannabis auf Rezept. Damit sollen etwa Schmerzen von schwerkranken Krebspatienten gelindert werden.

20.01. Der Republikaner Donald Trump wird als 45. Präsident der USA vereidigt. Vizepräsident ist Mike Pence. Trump ist Nachfolger des Demokraten Barack Obama, des ersten schwarzen Präsidenten des Landes.

20.01. Das türkische Parlament billigt die von Präsident Recep Tayyip Erdogan vorgeschlagene Verfassungsreform für ein Präsidialsystem. Über das Reformpaket muss noch in einer Volksabstimmung entschieden werden.

24.01. In einem «stern»-Interview verkündet SPD-Chef Sigmar Gabriel überraschend seinen Verzicht auf den Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur. Beide Aufgaben soll der bisherige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz übernehmen.

27.01. Der bisherige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) wird Außenminister. Er löst Frank-Walter Steinmeier (SPD) ab, der für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert. SPD-Staatssekretärin Brigitte Zypries übernimmt das Wirtschaftsministerium.

27.01. US-Präsident Donald Trump erlässt einen Einreisestopp für Personen aus sieben muslimischen Ländern. Bundesrichter stoppen das Dekret im Februar. Auch spätere Erlasse sind umstritten.

Februar

06.02. Mit Salutschüssen feiert Großbritannien das 65-jährige Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. Die Queen regiert seit dem 6. Februar 1952.

07.02. Bayern Münchens Kapitän Philipp Lahm kündigt das Ende seiner Fußball-Karriere zum Ende der Saison an. Danach stehe er auch für den Posten des Sportdirektors beim Rekordmeister nicht zur Verfügung.

12.02. Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird von der Bundesversammlung in Berlin als Nachfolger von Joachim Gauck zum 12. Bundespräsidenten gewählt. Er war gemeinsamer Kandidat von SPD und Union. Steinmeier tritt das Amt im März an.

12.02. Nordkorea startet eine Serie von nahezu 20 Tests mit Mittel- und Langstreckenraketen bis zum Herbst. Regelmäßige Proteste des UN-Sicherheitsrats beeindrucken das Regime nicht.

14.02. Deniz Yücel, deutsch-türkischer Korrespondent der «Welt», wird in Istanbul (Türkei) wegen Terrorismus festgenommen. Im April verhaftet die Polizei die Übersetzerin Mesale Tolu, im Juli den Menschenrechtler Peter Steudtner. Die Fälle belasten das deutsch-türkische Verhältnis.

26.02. Das Drama «Moonlight» von Regisseur Barry Jenkins gewinnt in Los Angeles (USA) den Oscar für den besten Film. Das Musical «La La Land» wird sechsfach ausgezeichnet.

März

06.03. In Herne lockt ein 19-Jähriger einen neunjährigen Nachbarsjungen in einen Keller und ersticht ihn aus Mordlust. Am nächsten Tag ermordet er einen Bekannten. Die Polizei kommt dem Täter durch Bilder im Internet auf die Spur.

08.03. Ausländische Politiker dürfen zwar in Deutschland Reden halten, dafür brauchen sie allerdings eine Genehmigung der Regierung. Das entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Vorausgegangen war ein Streit über Wahlkampfauftritte türkischer Spitzenpolitiker in Deutschland.

09.03. Der Bundestag beschließt eine Ausweitung der Videoüberwachung in der Öffentlichkeit, um Gewalttaten zu begegnen. Der Bundesrat stimmt am 31. März zu.

19.03. Martin Schulz wird auf einem SPD-Parteitag in Berlin mit jeweils 100-prozentiger Zustimmung zum neuen Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten gewählt. Sigmar Gabriel hatte auf beide Ämter verzichtet.

27.03. Aus dem Berliner Bode-Museum wird nachts eine etwa 100 Kilo schwere kanadische Goldmünze gestohlen. Die bislang verschwundene Beute mit dem Bildnis der britischen Königin hat einen Materialwert von rund 3,8 Millionen Euro.

29.03. Die britische Regierung verkündet in einem Schreiben an die Europäische Union ihren Austritt aus dem Staatenbund zum Frühjahr 2019. Verhandlungen über Verfahren und Bedingungen des Brexits beginnen im Juni in Brüssel.

April

04.04. Bei einem Angriff mit dem verbotenen Giftgas Sarin werden in der syrischen Rebellenstadt Chan Scheichun mehr als 80 Menschen getötet. Ein UN-Report vom Oktober macht die syrische Luftwaffe verantwortlich.

11.04. Ein Deutsch-Russe zündet in Dortmund Sprengsätze vor dem Mannschaftsbus des Fußballclubs Borussia Dortmund. Ein Spieler und ein Polizist werden verletzt. Der 28-Jährige wollte mit dem Anschlag den Aktienkurs des Vereins manipulieren.

16.04. Beim türkischen Referendum zur umstrittenen Einführung eines Präsidialsystems stimmen 51,4 Prozent dafür, 48,6 Prozent dagegen. Die Zustimmung der Deutsch-Türken ist mit mehr als 60 Prozent weit größer als das Ergebnis in Land selbst.

23.04. Ein AfD-Parteitag in Köln wählt den rechtsnationalen Parteivize Alexander Gauland und die wirtschaftsliberale Alice Weidel zu Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl. Im Streit hatte Parteichefin Frauke Petry am 19. April verzichtet.

26.04. Im bayerischen Hammelburg wird ein unter falschem Namen als syrischer Flüchtling getarnter Bundeswehr-Oberleutnant festgenommen. Der 28-jährige Franco A. soll einen rechtsterroristischen Anschlag geplant haben. Der Verdacht lässt sich später nicht erhärten. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) kritisiert «Führungsschwächen» in der Armee und lässt Wehrmachtsymbole aus den Kasernen entfernen.

29.04. Mit einem 6:0-Sieg gegen Wolfsburg wird der FC Bayern München erneut deutscher Fußball-Meister. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti sichert sich den Titel drei Spieltage vor Schluss.

Mai

07.05. Emmanuel Macron gewinnt den zweiten Durchgang der französischen Präsidentenwahl mit 66,1 Prozent der Stimmen. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen kommt auf 33,9 Prozent. Der europafreundliche Macron tritt sein Amt am 14. Mai an.

09.05. US-Präsident Donald Trump entlässt FBI-Chef James Corney. Dieser führte die Ermittlungen wegen möglicher Russlandkontakte des Wahlkampfteams von Trump. Am 17. Mai setzt das Justizministerium Robert Mueller als Sonderermittler ein.

13.05. Mit seiner Ballade «Amar Pelos Dois» gewinnt der portugiesische Sänger Salvador Sobral den Eurovision Song Contest in Kiew (Ukraine). Deutschlands Kandidatin Levina landet auf dem vorletzten Platz.

14.05. Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wird Rot-Grün abgewählt. Die CDU steigert sich auf 33,0 Prozent, die FDP auf 12,6 Prozent. SPD (31,2) und Grüne (6,4) verlieren kräftig, die AfD (7,4) ist erneut erfolgreich. CDU-Landeschef Armin Laschet bildet Ende Juni eine Regierung mit der FDP.

17.05. Die EU-Kommission stoppt das Maut-Verfahren gegen Deutschland. Es gebe keine Diskriminierung ausländischer Pkw-Fahrer bei der geplanten «Infrastrukturabgabe». Die Bundesregierung hatte Zugeständnisse gemacht.

22.05. Bei einem Popkonzert in Manchester (Großbritannien) zündet ein islamistischer Selbstmörder eine Sprengladung und tötet 22 Besucher. Der 22-jährige Sohn libyscher Einwanderer soll ein Soldat des IS-Kalifats gewesen sein.

27.05. Mit 2:1 gegen Eintracht Frankfurt gewinnt Borussia Dortmund in Berlin den DFB-Pokal. Zuletzt hatte Dortmund die Trophäe 2012 gewonnen.

Juni

01.06. Der Bundestag schafft die Strafbarkeit der sogenannten Majestätsbeleidigung ab. Am 7. Juli stimmt auch der Bundesrat zu. Paragraf 103 war durch ein Schmähgedicht des ZDF-Moderators Jan Böhmermann gegen den türkische Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in die Schlagzeilen geraten.

01.06. US-Präsident Donald Trump kündigt den Austritt seines Landes aus dem Pariser Klimaabkommen an. Die UN und viele Länder kritisieren dies. Der Rückzug kann nicht vor dem Jahr 2020 wirksam werden.

03.06. Im Zentrum der britischen Hauptstadt London sterben bei einer Terrorattacke acht Menschen. Die Täter rammen Passanten mit einem Lieferwagen und erstechen ihre Opfer. Polizisten erschießen die aus Pakistan und Marokko stammenden Männer.

08.06. Bei der Unterhauswahl in Großbritannien verlieren die regierenden Konservativen ihre absolute Mehrheit. Die Labour-Partei legt deutlich zu. Theresa May bildet am 29. Juni eine Minderheitsregierung, gestützt von der protestantisch-unionistischen DUP aus Nordirland.

14.06. Beim Großbrand eines Hochhauses in London sterben mindestens 71 Bewohner. Wegen billiger Fassadendämmung konnten sich die Flammen in dem 24-stöckigen Grenfell Tower rasch ausbreiten. In dem Sozialbau wohnten etwa 350 Menschen.

16.06. Der Kanzler der Einheit ist tot: Helmut Kohl stirbt im Alter von 87 Jahren. Am 1. Juli wird er als erste Persönlichkeit in der EU-Geschichte mit einem Trauerakt im Straßburger Europaparlament geehrt. Politiker aus aller Welt würdigen seine Verdienste. Beigesetzt wird Kohl in Speyer.

30.06. Der Bundestag sagt Ja zur Ehe für homosexuelle Paare. Eine Woche später stimmt der Bundesrat zu. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte wenige Tage zuvor in einer Podiumsdiskussion den Fraktionszwang in der Union in dieser Frage aufgehoben.

Juli

02.07. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gewinnt erstmals den Fifa-Confederations Cup. Das Team setzt sich im russischen St. Petersburg mit 1:0 gegen Südamerika-Meister Chile durch.

05.07. Im türkischen Istanbul werden der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner und mehrere Aktivisten von Amnesty International unter Terrorismusverdacht festgenommen. Am 25. Oktober verfügt ein Gericht überraschend Steudtners Freilassung. Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) hatte vermittelt.

07.07. Der zweitägige G20-Gipfel in Hamburg wird von gewalttätigen Straßenkrawallen überschattet. Beim Thema Klimaschutz verweigert sich US-Präsident Donald Trump, der Absage an Protektionismus stimmt er zu. Mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vereinbart er einen Waffenstillstand im Südwesten Syriens.

19.07. Der britische Prinz William und seine Frau Kate statten Deutschland einen dreitägigen Besuch ab. In Berlin, Heidelberg und Hamburg werden sie begeistert empfangen.

28.07. Das Verwaltungsgericht Stuttgart befindet in einem spektakulären Urteil, Fahrverbote für Dieselautos seien zulässig und unausweichlich. Nur so könnten in der baden-württembergischen Hauptstadt die NO2-Grenzwerte schnellstmöglich erreicht werden.

August

04.08. Mit dem Fraktionsaustritt der Grünen-Abgeordneten Elke Twesten und ihrem Wechsel zur CDU verliert die rot-grüne Koalition in Niedersachsen ihre knappe Mehrheit. Am 28. August löst sich das Parlament für vorzeitige Neuwahlen auf.

12.08. Nach Schlägereien bei einer Rassisten-Demonstration in Charlottesville (US-Staat Virginia) steuert ein Mann sein Auto in eine Menschengruppe und tötet eine 32-Jährige. Zunächst beschwichtigende Äußerungen von US-Präsident Donald Trump lösen eine innenpolitische Kontroverse aus.

12.08. Die Bahnstrecke Mannheim-Basel wird wegen der Absenkung der Schienen über einer Tunnelbaustelle bei Rastatt gesperrt. Erst am 2. Oktober wird der Zugverkehr wieder aufgenommen. Täglich befahren etwa 300 Züge die wichtige Nord-Süd-Verbindung.

15.08. Wegen horrender Verluste meldet Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Air Berlin nach fast 40-jährigem Betrieb Insolvenz an. Die Lufthansa übernimmt 80 der rund 130 Flugzeuge, der britische Billigflieger Easyjet 25. Am 27. Oktober wird der Flugbetrieb eingestellt. Die Zukunft von vielen der über 8000 Beschäftigten ist ungewiss.

25.08. Nach der Karibik erreicht der Hurrikan «Harvey» den US-Bundesstaat Texas. Über mehrere Tage verwüsten Regenmassen und Stürme von etwa 200 Stundenkilometern weite Landstriche. Besonders die Millionenregion Houston ist schwer betroffen. Anschließend sucht «Harvey» den Bundesstaat Louisiana heim. Bilanz: Etwa 90 Tote, 1000 total zerstörte Häuser, Schäden bis zu 200 Milliarden Dollar.

September

10.09. Nach katastrophalen Verwüstungen auf Karibik-Inseln trifft der Hurrikan «Irma» mit über 200 Stundenkilometern und Regenfluten auf den US-Staat Florida. Hier, wie auch auf den vorgelagerten Inseln sowie in Georgia und South Carolina richtet er gewaltige Schäden an. Allein im Osten der USA sterben fast 90 Menschen, Millionen flüchten. Auf den Antillen hatte er zuvor ganze Inseln unbewohnbar gemacht.

20.09. Mit bis zu 230 Stundenkilometern prallt Hurrikan «Maria» auf die US-Karibikinsel Puerto Rico und richtet schwerste Schäden an. Die meisten der 3,4 Millionen Einwohner sind tagelang ohne Strom, etwa 45 kommen ums Leben. Auf seinem Zug durch die Karibik tötet der Sturm insgesamt fast 100 Menschen.

24.09. Bei der Bundestagswahl stürzt die CDU/CSU auf 32,9 Prozent ab (-8,6 Punkte). Der Regierungspartner SPD landet bei einem Allzeittief von 20,5 Prozent (-5,2). Grüne (8,9) und Linkspartei (9,2) behaupten sich, die FDP (10,7) schafft es wieder ins Parlament. Der rechtsnationalen AfD gelingt es mit 12,6 Prozent erstmals. Die SPD lehnt eine große Koalition ab.

28.09. Die Polizei hat vergiftete Babynahrung gefunden, mit der Supermärkte am Bodensee um zwei Millionen Euro erpresst werden sollten. Ein 53-Jähriger aus dem Kreis Tübingen wird festgenommen. Er gesteht die Tat.

Oktober

01.10. Der 64-jährige Stephen Paddock feuert aus einem Hotel in Las Vegas (US-Bundesstaat Nevada) auf die Besucher eines Freiluft-Festivals und tötet 58 Menschen. Dann erschießt sich der alkohol- und spielsüchtige Mann selbst.

01.10. Bei einem vom spanischen Verfassungsgericht verbotenen Referendum in Katalonien stimmen 92 Prozent für die Unabhängigkeit der Region. Die Wahlbeteiligung liegt bei 43 Prozent. Beim harten Vorgehen der Polizei gegen Separatisten und Wahllokale werden mehr als 800 Zivilisten verletzt.

05.10. Der Orkan «Xavier» zieht von der Nordsee mit Böen von bis zu 115 Stundenkilometern und heftigen Regenfällen über Norddeutschland. Sieben Menschen kommen hier zu Tode, zwei weitere in Polen. Wegen umgestürzter Bäume muss der Bahnverkehr tagelang teils komplett eingestellt werden.

05.10. Der erfolgreiche Hollywood-Produzent Harvey Weinstein wird in der «New York Times» beschuldigt, jahrzehntelang Schauspielerinnen und Mitarbeiterinnen sexuell belästigt zu haben. Prominente Frauen bekräftigen die Vorwürfe. Am 8. Oktober wird Weinstein von seinem Filmstudio entlassen. Die Oscar-Akademie schließt ihn aus. Mit dem Hashtag «MeToo» beginnt online ein weltweiter Sturm der Entrüstung.

15.10. Die Parlamentswahl in Österreich gewinnt die Volkspartei ÖVP mit Sebastian Kurz deutlich (31,5 Prozent). Die SPÖ (26,9) kommt auf den zweiten Platz. Mit 26,0 Prozent erzielt die rechtsgerichtete FPÖ ihr bislang bestes Ergebnis. ÖVP und FPÖ verhandeln über die Bildung einer Regierung.

24.10. In Berlin tritt der neue Bundestag erstmals zusammen. Mit 709 Abgeordneten und sechs Fraktionen ist er so groß wie nie. Der bisherige Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) wird zum Parlamentspräsidenten gewählt. Der AfD-Kandidat Albrecht Glaser fällt bei der Wahl der Vizepräsidenten drei Mal durch.

29.10. Das Sturmtief «Herwart» fegt über Nord- und Mitteleuropa und richtet große Schäden an. Allein in Deutschland kommen mindestens drei Menschen zu Tode. Die Bahn muss ihren Fernverkehr in sieben Bundesländern für längere Zeit stoppen.

November

05.11. Die «Süddeutsche Zeitung» und andere Medien berichten über die «Paradise Papers», in denen Daten über Tausende Fälle von Steuervermeidung zusammengetragen wurden. Sie betreffen Konzerne, Geschäftsleute und Politiker. Auch Vermögenswerte der britischen Königin Elizabeth II. spielen eine Rolle.

08.11. Das Bundesverfassungsgericht verlangt eine Änderung des Personenstandsrechts zugunsten von Intersexuellen. Außer «männlich» und «weiblich» muss das Geburtenregister künftig eine dritte Option vorsehen.

13.11. Der viermalige Fußball-Weltmeister Italien verpasst erstmals seit 60 Jahren die Teilnahme an einer WM. Ein 0:0 gegen Schweden in Mailand reicht nicht für die Qualifikation bei der WM 2018 in Russland. Italienische Medien sprechen von «Demütigung» und «Tragödie».

18.11. Nach 13 Tagen endet die UN-Weltklimakonferenz von 197 Ländern in Bonn. Unter dem Vorsitz des südpazifischen Inselstaates Fidschi einigen sie sich im Prinzip auf ein «Regelbuch» zur Minderung von Schadstoffen. Aus einem Fonds sollen Finanzhilfen an arme Länder gezahlt werden.

22.11. Das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag (Niederlande) verurteilt den bosnisch-serbischen Ex-General Ratko Mladic zu lebenslanger Haft. Die Richter machen ihn insbesondere für das Massaker an bosnischen Muslimen 1995 in Srebrenica verantwortlich.

27.11. Der britische Prinz Harry und die US-Schauspielerin Meghan Markle haben sich verlobt. Das gibt das Königshaus in London bekannt. Die 36 Jahre alte geschiedene Afroamerikanerin und der 33-jährige Prinz wollen im Frühjahr 2018 heiraten.

27.11. Am Ende eines Bankrottprozesses verurteilt das Landgericht Stuttgart den früheren Drogerieunternehmer Anton Schlecker zu zwei Jahren auf Bewährung. Seine Kinder Lars und Meike sollen für fast drei Jahre in Haft.