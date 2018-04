Nach teils feuchten und kühlen Osterfeiertagen kommt der Frühling nach Baden-Württemberg: Laut Prognosen ist pünktlich zur neuen Woche erst einmal Schluss mit dem Frost.

Auf einen kalten Ostermontag sollen am Dienstag Höchstwerte von bis zu 21 Grad am Oberrhein folgen, wie Meteorologe Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Ostersonntag in Stuttgart sagte. Das ist laut dem Experten ein Vorgeschmack auf eine freundlichere Wetterlage, für die ein großes Hoch verantwortlich ist.

Etwas Geduld sei aber nötig: Zur Wochenmitte regnet es, am Mittwoch und Donnerstag gibt es laut Vorhersage in vielen Landesteilen Schauer – die an den steigenden Temperaturen aber nichts ändern sollen. „Auf den kurzen Durchhänger folgt nämlich direkt viel Sonne“, sagte Steiner. Am Freitag sollen Temperaturen um die 20 Grad ins Freie locken, auch das Wochenende soll schön werden.