München Die Schlagerwelt trauert: Jürgen Marcus mit 69 Jahren gestorben

Mit „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ wurde Jürgen Marcus berühmt. Nun ist der Sänger nach langer Krankheit gestorben.

Mit dem Hit „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ singt sich Jürgen Marcus in den 1970er Jahren ins kollektive Gedächtnis. Bis heute darf der Hit auf fast keiner Party fehlen. Nun ist der Schlagersänger im Alter von 69 Jahren gestorben.

„Schweren Herzens gebe ich bekannt, dass Jürgen Marcus den Kampf gegen die chronische Lungenkrankheit COPD verloren hat und bereits Mitte Mai in unserer gemeinsamen Wohnung (...) in München verstorben ist“, teilte Manager und Lebensgefährte Nikolaus Fischer mit. Marcus litt seit 2002 an der chronischen Lungenkrankheit. Seine schlechter Gesundheitszustand war es auch, der seine Karriere 2017 vorzeitig beendete. Fünf Jahre zuvor hatte sich der Sänger wegen der Krankheit schon aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

In seinen Hochzeiten war Marcus für seine blonde Mähne, den lässigen Hüftschwung und sein strahlendes Lächeln bekannt. „Musik ist doch etwas Wunderbares, weil man die Gefühle von Menschen einfangen kann“, hatte er in einem Interview mal gesagt. Marcus kam am 6. Juni 1948 in Herne zur Welt. Der Musiker war eigentlich gelernter Maschinenschlosser und hieß bürgerlich Jürgen Beumer. Schon mit 19 Jahren fing er an zu singen. Erfolgsproduzent Jack White, der auch David Hasselhoff als Sänger entdeckte, wurde auf den jungen Mann aufmerksam und nahm ihn unter Vertrag. Der Durchbruch gelang mit „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ 1972.

Privat war Marcus mehr als 20 Jahre mit seinem Lebensgefährten Fischer liiert. Das Paar wohnte bis zu Marcus’ Tod gemeinsam in München.