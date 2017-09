vor 1 Stunde dpa Rom Deutsche in beliebtem Park in Rom überfallen und gefesselt

Eine 57-jährige Deutsche ist in einem beliebten Park im Herzen von Rom überfallen und anschließend gefesselt worden.

Ein Taxifahrer habe die Frau kurz nach Mitternacht am Montag im Park Villa Borghese gefunden. Sie sei nackt und ihre Hände seien mit einem Band fixiert gewesen, teilte die Polizei mit. Die Frau habe erklärt, von einem jungen Mann vergewaltigt worden zu sein. Er habe ihr außerdem 40 Euro gestohlen. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete am Abend, Aufnahmen von Videokamers in der Nähe des Fundortes der Frau würden ausgewertet, um Hinweise auf den Täter zu finden.



Die Frau, die bereits seit sechs Monaten in der italienischen Hauptstadt lebe, dort aber nicht gemeldet sei, kam in ein Krankenhaus, sagte eine Sprecherin. Dort solle geprüft werden, ob sie tatsächlich vergewaltigt wurde. Zur genauen Herkunft der Frau machte die Polizei zunächst keine Angaben.



In den vergangenen Wochen hatten sich Meldungen über Vergewaltigungen von Touristen in Italien gehäuft. Auch wenn die Fälle nicht miteinander zusammenhingen, gab es darüber mehrfach öffentliche Diskussionen.