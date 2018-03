Mainz/Sigmaringen Der Stern des Südens: Zum Tod von Karl Lehmann

Karl Kardinal Lehmann ist am Sonntagmorgen im Alter von 81 Jahren gestorben. Der langjährige Bischof von Mainz stammte aus Sigmaringen - und hat den Bezug zum Südwesten der Republik nie verloren.

Die letzten Jahre sind dem Kardinal schwergefallen. Mit Hilfe von zwei Krücken bewegte sich Karl Lehmann von seinem Sitz zum Altar und später wieder zurück. 2016 endlich durfte er das Amt des Bischofs von Mainz niederlegen. Am frühen Sonntagmorgen ist Lehmann im Alter von 81 Jahren in seinem Mainzer Bischofshaus gestorben. Dort konnte er auch nach seinem Rückzug vom Amt weiter wohnen; die vielen Bücher, die er über Jahrzehnte gesammelt und angehäuft hatte, waren kaum zum Umzug geeignet.

Mit Lehmanns Tod geht ein ebenso typisches wie auch außergewöhnliches Leben zu Ende. Wie viele später führende Geistliche stammt er aus bescheidenen Verhältnissen. Karl Lehmann wurde 1936 in Sigmaringen geboren. Sein Vater war Lehrer und wurde – auch aus politischen Gründen – häufig versetzt. Karl und sein Bruder wuchsen in Veringendorf, Burladingen und Grosselfingen auf. Kleine Orte auf der Alb, von der es damals zutreffend hieß: viel Steine, wenig Brot. Bis zuletzt erwähnte er gerne Hohenzollern als seine Herkunft. Auch sein Tonfall blieb bis zuletzt Süddeutsch gefärbt. Am rollenden R und der brüchig gewordenen Stimme erkannte man ihn schon nach wenigen Sätzen.

Kindheit in Sigmaringen

Seine ersten 47 Lebensjahre konzentrierten sich auf das heimatliche Südbaden. Es beginnt mit der frühen Kindheit im Dritten Reich. Seine Mutter stammte aus Liggersdorf (Gemeinde Hohenfels, damals Hohenzollern). An das Kriegsende konnte er sich gut erinnern, an einzelnen Bombennächte, an die Flucht der Familie in den Luftschutzkeller. Die Eltern förderten den ehrgeizigen Jungen und waren stolz, dass er Pfarrer werden wollte. Im Fidelishaus in Sigmaringen erfolgt die erste Prägung, damals noch autoritär geführt und vorkonziliar.

Das Studium weitet seinen Blick und führt ihn nach Freiburg. Er macht dort die wohl große Entdeckung seines Lebens: Die Welt der Wissenschaft mit ihrem unerschöpflichen Vorrat an Fragen, Notizen, akademischen Existenzen. Lehmann profiliert sich, er schreibt selbst Aufsätze. Dass er eines Tages zu den großen Theologen deutscher Sprache gehören wird, wusste damals keiner. Später wird er zum Studium nach Rom entsandt ans renommierte Collegium Germanicum. Der Beginn einer glänzenden Karriere.

Sekretär und Übersetzer für Karl Rahner

Er ist noch nicht einmal Priester, da nimmt ihn der Jahrhundert-Theologe Karl Rahner zum II. Vatikanischen Konzil nach Rom mit. Er dient dem Jesuiten Rahner als Sekretär und Übersetzer. Nachts setzt der junge Assistent Texte auf, die Rahner am nächsten Tag ins Plenum einbringt. Lehmann lernt damals einen neun Jahre älteren deutschen Theologen kennen. Er heißt Joseph Ratzinger und gilt als aufgehender Morgenstern einer modernen Theologie. Die beiden verbindet seitdem eine ungewöhnliche Beziehung, in der Respekt, aber auch Distanz mitschwingen.

Seine besten Jahre verbrachte Karl Lehmann nach eigenem Bekenntnis in Freiburg. Zwölf Jahre unterrichtet er als Professor für Dogmatik. Zusammen mit den Theologen Alfons Deissler, Bernhard Welte (aus Meßkirch) und Karl Suso Frank läutet er das goldene Zeitalter der Theologie an der Albert-Ludwigs-Universität ein. Als er 1983 als Bischof nach Mainz geholt wird, ehren ihn seine Studenten mit einem Fackelzug – der höchsten, nicht offiziellen Ehre für einen Professor. Viele ehemalige Schüler schwärmen bis heute von ihm. Er gilt als Star, ist freundlich und nahe bei den Menschen.

Die Stimme des deutschen Katholizismus

Damit beginnt das bundesweite Wirken dieses Mannes. Obwohl "nur" Bischof, rückt er bald zur Stimme seiner Kollegen auf. Er wird zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz gewählt und vier Mal in dieser Position bestätigt. In 24 Jahren in diesem nationalen Amt wird er zur Stimme des deutschen Katholizismus. Er verkörpert ihn, zum Missfallen mancher seiner ranghöheren Kollegen wie dem Kölner Kardinal Meisner. Lehmann steht für ein weltoffenes Christentum. Dass er mit vielen seiner Vorschläge nicht durchkommt, gehört zur Tragik seines Lebens.

Beispielhaft sind zwei Vorgänge: 1995 bereits setzen sich Karl Lehmann sowie die Bischöfe von Freiburg und Rottenburg für jene Katholiken ein, die geschieden sind und sich später erneut verheiraten. Nach dem Kirchenrecht sind sie aus der Gemeinschaft ausgeschlossen (Exkommunikation). Das sei nicht barmherzig, argumentierten die drei süddeutschen Bischöfe. Rom weist diesen Vorstoß zurück.

Bis an Nervengrenze geht der Streit um die Beratung von schwangeren Frauen, die abtreiben wollen. Karl Lehmann setzt sich für die Fortsetzung der sogenannten Konfliktberatung ein, die auch von der Kirche getragen wurde. Durch das angebotene Gespräch könne manche Frau davon überzeugt werden, ihr Kind doch zu behalten. Er kommt damit nicht durch. Karl Lehmann und seine Berater, darunter auch der beliebte Freiburger Weihbischof Paul Wehrle, müssen zurückstecken. Rom zwingt die deutschen Katholiken zum Ausstieg (1999). Eine Niederlage.

2001 endlich Kardinal

In Deutschland wird Lehmanns Position dadurch nicht geschwächt. Im Gegenteil: Seine Position als wichtigste Stimme der Katholiken bleibt unangefochten. 2001 erfolgt die überfällige Anerkennung: Der 64-Jährige wird zum Kardinal erhoben.

An zwei Papstwahlen nimmt er teil: 2005 begibt er sich zum ersten Mal in die Sixtinische Kapelle. Joseph Ratzinger, der alte Bekannte, geht als neuer Papst aus der Wahl hervor. Einige Wochen später tritt Karl Lehmann bei den Allmannsdorfer Gesprächen in Konstanz auf. Auf die Frage, ob er denn für Joseph Ratzinger gestimmt habe, reagierte er ungehalten. Man darf vermuten, dass er nicht für den Deutschen, sondern für den Fremden aus Argentinien votiert hat.

2013 dann zieht Karl Lehmann erneut ins Konklave ein. Dieses Mal wird tatsächlich Jorge Mario Bergoglio gewählt. Kardinal Lehmann zeigt sich glücklich, er hat sich immer wieder zustimmend zum Pontifikat des Argentiniers geäußert. Erneut darf man vermuten: Das ist sein Mann. Zumal Papst Franziskus auf Vorstöße Lehmanns zurückgreift, die 10 und 20 Jahre alt sind. Barmherzigkeit im Umgang mit Geschiedenen zum Beispiel.

Häufig als Gast in Freiburg

Im Süden der Republik zeigte sich der Mainzer Bischof bis zuletzt häufig. Vorträge führen ihn immer wieder nach Freiburg. In Riedböhringen ehrt er Augustin Kardinal Bea, den Bauernsohn und Geistesverwandten. Mainz ist ihm lieb und teuer, aber als Spielfeld eindeutig zu klein. Als Professor will er lehren, gehört und gelesen werden.

Das unstete Leben und lange Sitzen am Schreibtisch fordern ihren Tribut. Einer der letzten Auftritte konnte man beim Katholikentag in Leipzig 2016 erleben. Schwerfällig bewegte sich der Kardinal zum Pult, um dann hellwach und in langen argumentativen Schleifen zu sprechen. Der Saal war vollbesetzt. Kein Muckser ist zu hören, obwohl Karl Lehmann seinen Zuhörern einiges zumutete. Am Ende dann langer Beifall der auf einen Ruck aufstehenden Zuhörer.