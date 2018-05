Konstanz Der Konstanzer Hardy Specker erzählt, wie es ihm nach dem Leoparden-Angriff geht

Vor eineinhalb Monaten wurde Hardy Specker in seinem Reisemobil in Namibia von einem Leoparden attackiert. Der Konstanzer ist weiterhin in ärztlicher Behandlung, doch das Unglück hat er psychisch gut verarbeitet. Wir sprachen mit ihm über das Unglück.

Wenn sich Hardy Specker an die Minuten erinnert, in denen er in Namibia wohl knapp dem Tod entkommen ist, sagt er diesen Satz: „Wir waren zur richtigen Zeit an falscher Stelle.“ Eineinhalb Monate nach dem Angriff eines Leoparden, ist der Alltag des Konstanzers von einer Normalität noch weit entfernt. Das Tier hatte seinen Kopf derart zugerichtet, dass er zahlreiche Operationen über sich ergehen lassen musste. Derzeit geht es ihm bescheiden, nachdem er sich schon besser gefühlt hatte, sagt er.

Safari-Liebhabern läuft es bei dieser Geschichte kalt den Rücken runter. Bei geführten Touren in offenen Geländewagen nehmen wilde Tiere kaum Notiz von Touristen. Hardy Specker war in seinem Wohnmobil und sollte von einer Sekunde auf die nächste um sein Leben bangen. Er und seine Frau waren mit ihrem Reisemobil im Kuiseb Canyon nahe der Stadt Swakopmund, als sie einen Schlag gegen das Fahrzeug bemerkten.

Hardy Specker öffnete ein Fenster, um nachzusehen, da sprang ihn der Leopard an – und ließ nicht mehr los. Das Tier verbiss sich in der Kehle und zerkratzte mit den Krallen seinen Kopf. Gegenüber der Allgemeinen Zeitung in Namibia sagte er: „Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, dass ich nicht ohnmächtig werden darf. Ich wusste, wenn ich einschlafe, ist es vorbei.“ Und: „Ich kann es noch nicht fassen, dass ich lebe.“

Dieser Satz kommt dem Konstanzer auch heute noch im Gespräch mit unserer Zeitung über die Lippen. Angesichts seines gesundheitlichen Zustands sagt er, „jetzt warten wir erst einmal ab“. Er ist weiter in ärztlicher Behandlung. Bereits nach dem Angriff in Namibia habe er sich auch aus der Heimat gut betreut gefühlt, sagt Hardy Specker. Sein Hausarzt Günther Kiesel habe, als er noch im Welwitschia-Krankenhaus in Walvis Bay lag, alles für die Rückkehr und medizinische Versorgung des 61-Jährigen vorbereitet.

Hier wird er auch weiter behandelt werden. „Eine solche Situation ist absolut lebensgefährlich“, sagte Frank Palm, Chefarzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am Konstanzer Klinikum, gegenüber RTL. Der Sender zeigt am Montag in seinem Format „Extra“ einen Beitrag über Hardy Speckers Unglück. „Das waren Millimeter, nachdem das Tier sich im Hals festgebissen hatte, die über Leben und Tod entschieden haben. Er hat ganz viel Glück gehabt, dass er mit dem Leben davon gekommen ist und dass auch seine Frau so gut geholfen hat“, wird Palm für RTL „Extra“ weiter zitiert.

Nachdem der Leopard vergeblich versucht hatte, Hardy Specker aus dem Fenster des Reisemobils zu ziehen, war es seine Frau Petra Windmeißer, die ihn als erste versorgte. „Ich habe gesehen, dass hinten praktisch ganze Lappen vom Kopf runterhingen, das Ohr hing weg. Und er war ganz zerkratzt und zerbissen. Und an der Kehle hat er ziemlich stark geblutet. Ich habe zum Glück in einer Notfallpraxis gearbeitet und deshalb konnte ich mir sowas anschauen – aber es war schon gruselig.

Wenn man sowas sehen muss, wenn der eigene Mann da liegt“, sagte Windmeißer RTL „Extra“. Die Raubkatze saß auf dem Fahrzeug; wohl, weil sie wie beim Riss eines Tiers auf sein Opfer wartete. Eine besonders laute Hupe am Reisemobil verscheuchte sie nicht. Ein Mitarbeiter einer Touristenunterkunft fand das Paar und fuhr den Wagen nach Walvis Bay, wo ein Ambulanzdienst Hardy Specker aufnahm.

Warum Angriff auf einen Menschen?

Warum der Leopard einen Menschen angriff, darüber gibt es mehrere Theorien. Tierarzt Diethardt Rodenwoldt von der Afri-Cat-Stiftung spekulierte, ob die Raubkatze als zahmes Tier großgezogen und später ausgesetzt worden ist. Das würde erklären, so Rodenwoldt gegenüber der Allgemeinen Zeitung, weshalb der Leopard keine Angst vor Menschen oder dem Wagen gehabt habe. Eventuell habe er auch Tollwut gehabt. Oder war bereits durch einen Menschen verletzt worden und reagiert deswegen so aggressiv. Vier Mal sei er zuvor schon in Namibia gewesen und habe nie einen Leoparden gesehen, sagt Specker – und dann das. Er habe das Unglück aber psychisch gut verarbeitet, so der Rentner. Eine Rückkehr nach Namibia sei für ihn keineswegs ausgeschlossen.