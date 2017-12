Bodensee Der Bodensee unter dem Weihnachtsbaum: Fünf besondere Geschenke aus der Region

Jedes Jahr beginnt in der Vorweihnachtszeit das große Grübeln, welche Geschenke am besten zu Familie und Freunden passen. Diese fünf Geschenke aus der Bodenseeregion, die Sie im SÜDKURIER Inspirationen Shop finden, sorgen für das besondere Heimatgefühl unter dem Weihnachtsbaum.

Auf der Suche nach dem besonderen Geschenk lohnt sich ein Blick in die Region rund um den Bodensee. Dort finden sich viele Geschenke mit besonderer Liebe zum Detail.

1. Nanparkal Black Beauty Tee-Paket

Das Set aus drei Schwarztee-Sorten sorgt im Winter für die nötige Wärme. Die Schwarztee-Variation besteht aus den Sorten Darjeeling, Earl Grey mit Bergamotteöl und dem Chai Tee „Dhanya“ mit Gewürzen. Die Sorte Darjeeling ist besonders intensiv, während der Chai Tee durch Pfeffer und Ingwer für eine leichte Schärfe sorgt. Die Grundlage der Sorte Earl Grey ist frischer Darjeeling. Hersteller des biozertifizierten Tees ist das Konstanzer Teeunternehmen Nanparkal, das auf biologischen Anbau und fairen Handel Wert legt.

2. Geschenkset Schokolade

Zwei hochwertige Schokoladen finden sich im Geschenkset mit Weihnachtswünschen. Die Schokolade zeichnet sich aus durch seltenen südamerikanischen Edelkakao von Kleinbauern in Peru und Ecuador. Die fair gehandelte Schokolade hat einen hohen Kakaoanteil von 70 beziehungsweise 72 Prozent. In kleinen Serien wird die Schokolade bei Ursas Schokolade in Radolfzell handgemacht.

3. SEEStück Tasse Weihnachten

In der Weihnachtszeit ist die neue SEEStück Tasse der richtige Begleiter an kalten Tagen. Die Tasse aus Porzellan hat ein weiß-goldenes Design mit Sternen, Tannenbäumen und dem SEEStück-Logo aus Echtgold. Die Tasse fasst 0,34 Liter und ist spülmaschinenfest.

4. Adventskalender Bodensee

Hinter den Türchen des Bodensee-Adventskalenders verstecken sich 24 Heimatgeschichten vom Bodensee in Form kleiner Mini-Bücher. Sie enthalten Bräuche, Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten der Bodenseeregion, die mit farbigen Illustrationen abgebildet werden. Die kleinen Bücher haben ein Bändchen zum Aufhängen und dienen an Weihnachten beispielsweise als Tannenbaumschmuck.

5. Brotbackmischung „Heile Welt“

Für ein Stückchen Heile Welt auf dem Teller sorgt die Brotbackmischung "Heile Welt" aus der Blattert Mühle in Bonndorf im Schwarzwald. Sie besteht aus den Getreidesorten Weizen- und Roggenvollkornmehl sowie Dinkelschrot. Zur Backmischung gibt es eine Backanleitung und ein Leinentuch mit der Aufschrift „Heile Welt“, in das das Brot nach dem Backen eingewickelt werden kann.