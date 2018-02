Der Winter läuft noch einmal zur Hochform auf – es stehen die bislang kältesten Tage der Saison bevor. Der Deutsche Wetterdienst erwartet fast überall Dauerfrost. Innenminister Strobl denkt da praktisch.

Bei Frost von bis zu minus 20 Grad hat der Südwesten die bisher wohl kälteste Nacht des Winters erlebt. Auf dem höchsten Berg Baden-Württembergs, dem Feldberg im Schwarzwald, war es in der Nacht zu Montag klirrend kalt.

Ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagte am Montag in Stuttgart, besonders frostig sei es auch in Meßstetten (Zollernalbkreis) gewesen: minus 15,7 Grad zeigte das Thermometer. Dort sei es seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1947 um diese Jahreszeit noch nie so kalt gewesen.

Bundesweit gesehen war es nach DWD-Angaben auf der Zugspitze mit minus 27 Grad am kältesten. Dies sei für den höchsten Gipfel in Deutschland der bisherige Minus-Rekord in diesem Winter. Auch in Thüringen, Sachsen und Bayern habe es verbreitet strengen Frost zwischen minus 15 und minus 10 Grad gegeben.

Auch in den kommenden Nächten soll es im Südwesten bitterkalt bleiben. Tagsüber sind Temperaturen von minus 10 bis minus 16 Grad möglich. Mit Regen und etwas Schnee sei erst am Freitag zu rechnen.

Strobl: Bürger sollten sich über die aktuelle Wetterlage informieren

Angesichts der Kältewelle rät Innenminister Thomas Strobl (CDU) zur richtigen Kleidung. „Die Sonne täuscht leicht über die Saukälte. Spätestens jetzt ist die Zeit gekommen, die langen Unterhosen rauszuholen. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung – aber in den kommenden Tagen wird es bei uns wirklich bitterkalt“, sagte Strobl in einer Mitteilung vom Sonntag in Stuttgart.

Die Bürger sollten sich über die aktuelle Wetterlage informieren und auf ihre Mitmenschen und Haustiere achten. Insbesondere in Altbauten müssten bei hohen Minusgraden Wasserleitungen und Heizungsrohre vor dem Zufrieren geschützt werden.

Zudem warnt der Minister vor Bränden durch den Betrieb von Heizlüftern oder ähnlichen Geräten: „Durch eine Überlastung der Mehrfachsteckdosen kann Wärme entstehen, die schließlich einen Brand auslösen kann. Sofern Sie Kabeltrommeln einsetzen, rollen Sie diese komplett ab. Andernfalls besteht auch hier Brandgefahr durch zu starke Erwärmung der elektrischen Leitung.“