20.03.2018 13:44 AFP Konstanz Das große Gähnen nach dem Winter: Das hilft gegen Frühjahrsmüdigkeit

Der Frühling steht in den Startlöchern: Auch wenn es zum kalendarischen Frühlingsbeginn in weiten Teilen Deutschlands eher noch winterlich ist, werden doch die Tage länger und die Temperaturen allmählich milder. Mit dem Wechsel der Jahreszeiten ist vielen Menschen allerdings zum Gähnen zumute. Was die Frühjahrsmüdigkeit verursacht und vertreibt sehen Sie in unserem Überblick.