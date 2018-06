Video des Tages Das Video des Tages: Unwetter lässt Wasserfontäne aus Kanalschacht schießen

Das Internet ist in Sachen Bewegtbild eine wahre Fundgrube. Tausende Videos werden täglich erstellt, hochgeladen und geteilt. Einige davon finden nur wenig Publikum, andere begeistern und werden von einem Moment auf den nächsten zum Netzhit. An dieser Stelle finden Sie außergewöhnliche, kuriose oder spektakuläre Videos aus den sozialen Medien. Was begeistert im Netz? Was geht aktuell viral? Das ist unser Video des Tages:

Übergelaufener Gullideckel schießt zehn Meter hohe Wasserfontäne in die Luft

Video vom 08. Juni: Gestern Abend gingen bei schweren Unwettern Wassermassen über Essen nieder. So viel, dass die Kanalisation mancher Orts nichts mehr aufnehmen konnte. Im Gegenteil: Dutzende Gullideckel drückte es nach Informationen des Nachrichtenportals Der Westen nach oben. Wasserfontänen schossen bis zu zehn Meter in die Höhe. Anwohner und Passanten filmten das Spektakel.

Elefantendame „Kenia“ unternimmt Abendspaziergang durch Neuwied

Video vom 07. Juni: Da staunten die Passanten am Mittwochabend im rheinland-pfälzischen Neuwied nicht schlecht: Ein Elefant spazierte in aller Seelenruhe durch ein Wohngebiet und über die Hauptstraße. Kenia, so der Name des Tiers, war aus einem Gehege des Circus Krone, der gerade in der Stadt gastiert, ausgebüxt. Passiert ist zum Glück nichts, nach rund eineinhalb Kilometern konnten Zirkusmitarbeiter Kenia problemlos wieder einfangen und in Sicherheit bringen.

Anwohner im südafrikanischen Botsuana filmen zufällig, wie ein Asteroid in der Erdatmosphäre verglüht

Video vom 06. Juni: Dass er nur zwei Meter breit war, ist angesichts dieser Bilder kaum zu glauben: Ein Asteroid ist am Samstagabend mit einer Geschwindigkeit von rund 17 Kilometern pro Sekunde über Botsuana in die Erdatmosphäre eingetreten und mehrere Kilometer über der Erdoberfläche verglüht. Eine Überwachungskamera von Anwohnern hat den Moment zufällig aufgezeichnet. Laut Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa war es erst das dritte Mal, dass ein Asteroid auf Kollisionskurs mit der Erde entdeckt wurde.

So lässig verhindert ein Busfahrer einen Unfall

Video vom 05. Juni: Wenn sich bloß alle Verkehrsteilnehmer so verhalten würden, viele schlimme Unfälle würden wohl verhindert werden können. Was war passiert? Im dichten Londoner Berufsverkehr schlängelt sich ein nahezu geräuschloser E-Roller zwischen den Autos und Bussen hindurch. Mit einem Handzeichen warnt ein Busfahrer den Fahrer des E-Rollers vor einem Fußgänger, der den herannahenden Roller nicht bemerkt und verhindert so einen Unfall. Mit einer wortlosen Geste, die an Lässigkeit kaum zu übertreffen ist, bedanken sich Busfahrer und Rollerfahrer hinterher beieinander - einfach nur cool!

Erst Einbruch, dann Flucht: Dieser Eisbär kam einer Touristengruppe auf Spitzbergen gefährlich nahe

Video vom 04. Juni: Dass sie einem Eisbär so nah kommen, hätten die Touristen einer als Unterkunft umgebauten Küstenfunkstelle auf Kapp Linné wohl nicht gedacht: Am Sonntagmorgen entdeckte die örtliche Bahnhofsleiterin den ungebetenen Gast in einem Vorratsraum nahe der Touristenherberge. Der Eisbär hatte sich zum Frühstück bereits durch einige Säcke mit Essensabfällen gewühlt. Als die angeforderten Wildhüter mit einem Hubschrauber anrückten, wurde der Trubel dem Eindringling wohl zu viel. Durch ein scheinbar viel zu kleines Fenster gelang ihm die Flucht.

Das hätte auch anders ausgehen können: Glasscheibe stürzt in die Tiefe

Video vom 03. Juni: Ein Hochhaus in Polen. Hier versuchen Arbeiter eine über 300 Kilogramm schwere Glasscheibe mittels Kran in den 47. Stock zu hieven. Alles läuft normal: Vor dem Gebäude ist alles abgesperrt, unten befestigen Arbeiter die Scheibe, oben helfen zusätzlich professionelle Kletterer aus. Die Scheibe ist fast da – dann passiert das, was nicht passieren soll. Laut Aussage der Kletterer wurde niemand verletzt.

Was für ein Talent: Ein Hund mit der Stimme eines Opernsängers

Video vom 02. Juni: Gestatten: Walter, der singende Hund. Er bringt sein Frauchen gern mal um den Verstand. Denn sie soll sich bitte nur um ihn kümmern. Führt sie hingegen ein Gespräch mit anderen, hat Walter seine ganz eigene Methode, um sein Leid der Welt mitzuteilen.

Ein Naturschauspiel: Der indonesische Vulkan Merapi speit mehrere Kilometer hohe Aschewolke in den Himmel

Video des Tages vom 01. Juni: Er gilt als einer der gefährlichsten Vulkane der Welt: der etwa 2900 Meter hohe Merapi auf der indonesischen Insel Java. Jetzt ist er wieder ausgebrochen und hat eine mehr als sechs Kilometer hohe Aschewolke in den Himmel gespuckt. Die Aufnahmen dieses Naturschauspiels sind außergewöhnlich. Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Entlang dieses Gürtels kommt es häufiger zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Allein in Indonesien gibt es etwa 130 aktive Vulkane.

Faszinierende Bilder: Wasserhose im Mini-Format sorgt für Aufregung bei Hotelgästen

Video des Tages vom 31. Mai: Da staunten die Gäste eines Strandhotels in Florida nicht schlecht: Im Pool der Anlage sorgte der Atlantiksturm Alberto für faszinierende Szenen, als er eine Mini-Wasserhose auf der Oberfläche des Pools entstehen ließ, die anschließend kreuz und quer von Beckenrand zu Beckenrand sauste.

Schweres Unwetter in Wuppertal: Wenn eine Straße zu einem Fluss wird

Video des Tages vom 30. Mai: In der Spitze, so nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes, fielen am Dienstag 100 Liter auf den Quadratmeter - diese Regenmenge fällt normalerweise im Laufe eines Monats. Wie das für Betroffene aussieht, zeigt das folgende Video, aufgenommen in Wuppertal, sehr eindrücklich. Das Wasser bahnt sich seinen Weg: Die Straße wird zu einem Fluss, ein Keller läuft voll und das Abflusssystem bricht zusammen.

Zwischenstopp mit Spontan-Konzert: Fluggäste freuen sich über musikalischen Zeitvertreib

Video des Tages vom 29. Mai: Vergangene Woche musste ein Flugzeug auf dem Weg nach Lissabon in Porto notlanden und auftanken. Die Folge: genervte Fluggäste. Da fasste sich Violinist Ray Chen ein Herz, schnappte sich sein Instrument und gab eine kleine Kostprobe seiner künstlerischen Fähigkeiten zum besten. Der taiwanesisch-australische Musiker spielte für die Fluggäste "Gavotte en Rondeau" von Johann Sebastian Bach. Chen hat unter anderem schon mit dem Londoner Philharmonic Orchestra und dem Leipziger Gewandhausorchester gespielt. Der Star-Geiger sagte nach seiner Show-Einlage: Er habe noch nie so viele glückliche Gesichter beim Aussteigen aus einer verspäteten Maschine gesehen.

Spektakuläre Rettungsaktion in Paris: 22-Jähriger bewahrt Vierjährigen vor dem Sturz von einer Balkonbrüstung

Video des Tages vom 28. Mai: Ohne diesen wagemutigen Einsatz eines jungen Mannes wäre der Vierjährige vielleicht nicht mehr am Leben. Das Unglück ereignete sich am Samstagabend. Der Junge, dessen Eltern Berichten zufolge nicht zu Hause gewesen sind, geriet über die Balkonbrüstung eines Pariser Mehrfamilienhauses und drohte vier Stockwerke tief abzustürzen. Der Malier Mamoudou Gassama zögerte nicht lange und kletterte die Außenfassade des Hauses nach oben, bis er den Jungen retten konnte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zeigte sich tiefbeeindruckt von dem selbstlosen Einsatz des 22-Jährigen. Noch heute will er ihn im Elysée-Palast empfangen. Sehen Sie hier die spektakulären Bilder der Rettung.