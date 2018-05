Video des Tages Das Video des Tages: Star-Geiger erfreut genervte Fluggäste

Das Internet ist in Sachen Bewegtbild eine wahre Fundgrube. Tausende Videos werden täglich erstellt, hochgeladen und geteilt. Einige davon finden nur wenig Publikum, andere begeistern und werden von einem Moment auf den nächsten zum Netzhit. An dieser Stelle finden Sie außergewöhnliche, kuriose oder spektakuläre Videos aus den sozialen Medien. Was begeistert im Netz? Was geht aktuell viral? Das ist unser Video des Tages:

Zwischenstopp mit Spontan-Konzert: Fluggäste freuen sich über musikalischen Zeitvertreib

Video des Tages vom 29. Mai: Vergangene Woche musste ein Flugzeug auf dem Weg nach Lissabon in Porto notlanden und auftanken. Die Folge: genervte Fluggäste. Da fasste sich Violinist Ray Chen ein Herz, schnappte sich sein Instrument und gab eine kleine Kostprobe seiner künstlerischen Fähigkeiten zum besten. Der taiwanesisch-australische Musiker spielte für die Fluggäste "Gavotte en Rondeau" von Johann Sebastian Bach. Chen hat unter anderem schon mit dem Londoner Philharmonic Orchestra und dem Leipziger Gewandhausorchester gespielt. Der Star-Geiger sagte nach seiner Show-Einlage: Er habe noch nie so viele glückliche Gesichter beim Aussteigen aus einer verspäteten Maschine gesehen.

Spektakuläre Rettungsaktion in Paris: 22-Jähriger bewahrt Vierjährigen vor dem Sturz von einer Balkonbrüstung

Video des Tages vom 28. Mai: Ohne diesen wagemutigen Einsatz eines jungen Mannes wäre der Vierjährige vielleicht nicht mehr am Leben. Das Unglück ereignete sich am Samstagabend. Der Junge, dessen Eltern Berichten zufolge nicht zu Hause gewesen sind, geriet über die Balkonbrüstung eines Pariser Mehrfamilienhauses und drohte vier Stockwerke tief abzustürzen. Der Malier Mamoudou Gassama zögerte nicht lange und kletterte die Außenfassade des Hauses nach oben, bis er den Jungen retten konnte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zeigte sich tiefbeeindruckt von dem selbstlosen Einsatz des 22-Jährigen. Noch heute will er ihn im Elysée-Palast empfangen. Sehen Sie hier die spektakulären Bilder der Rettung.

Tierische Lebensretter: Flusspferde retten ein Gnu vor dem sicheren Tod

Video vom 27. Mai: Eigentlich eine typische Szene im Krüger Nationalpark in Südafrika: Flusspferde baden in einem Fluss. Eine Herde Gnus nähert sich um aus dem Fluss zu trinken. Doch dann wird ein Gnu von Krokodilen angegriffen. Das Schicksal des Gnus scheint besiegelt. Doch die Reptilien haben die Rechnung ohne die Hippos gemacht.

Echte Frauenpower: TV-Reporterin gegen Rennpferd

Video vom 26. Mai: Hayley Moore ist TV-Reporterin und für eine Berichterstattung in Wales bei einem Pferderennen unterwegs, als ein Pferd seinen Jockey abwirft und davongaloppiert. Hayley denkt nicht lange nach und stellt sich dem Pferd in den Weg. Mit Erfolg? Das Video verrät es.

Das fand der Besitzer gar nicht lustig: Specht entscheidet sich für sein Auto anstatt für einen Baum

Video vom 25. Mai: Da schaut der Besitzer eines Teslas wohl nicht schlecht, als er im Yosemite-Nationalpark (Kalifornien) zu seinem Auto geht. Auf dem Auto war ein Specht gelandet. Der Vogel macht keine Anstalten weiterzufliegen, sondern unterzieht den Tesla einer Qualitätskontrolle. Sehr zum Leidwesen des Besitzers.

Einfach nur süß: Zehnjähriger Labrador adoptiert neun Entenküken

Video vom 24.Mai: Dass er auf seine alten Tage noch einmal neunfacher Vater werden würde, hatte Labrador Fred vom Mountfitchet Castle in der englischen Grafschaft Essex wohl nicht gedacht. Doch als vergangene Woche auf dem Museumsgelände die Mutter von neun kleinen Entenküken plötzlich verschwand, sprang Fred selbstlos als Ersatzvater ein. Seitdem sind die zehn Freunde unzertrennlich, wie dieses Video zeigt – so süß!

Fast schon menschlich: So klingt es, wenn Luchse miteinander streiten

Video vom 23. Mai: Sie haben gedacht, fauchende Katzen klingen gruselig? Dann sehen Sie sich dieses Video an. Es zeigt zwei streitende Luchse an der Grenze zwischen Ontario (Kanada) und Michigan (USA). Was die beiden da miteinander ausdiskutieren, bleibt ihr Geheimnis. Fest steht: Ihr Fauchen klingt ganz schön menschlich.

Früh übt sich: Sohn von Real-Spieler Marcelo beeindruckt Profi-Fußballer in der Kabine

Video vom 22. Mai: Er ist einer der besten Verteidiger der Welt: Marcelo vom spanischen Club Real Madrid. Sein Können hat er wohl an seinen Sohn, Enzo, eins zu eins vererbt: Das beweist der Achtjährige in einer Kopfball-Challenge in der Umkleidekabine der Profifußballer des spanischen Erstliga-Vereins. Wie die genau aussieht und ob er sie bestanden hat? Einfach Video ansehen und staunen.

Ob er sich das gut überlegt hat? Fahranfänger übt – mit seinen Eltern

Video vom 21. Mai: Ein junger Mann aus Australien möchte das Autofahren lernen. Zur Übung fährt er mit seinen Eltern ein paar Proberunden. Dabei wird dem Betrachter schnell klar: Das wird keine leichte Sache. Während der Papa ruhig bleibt, ist es bei der Mama des jungen Mannes eine Tortur – fragt sich nur für wen von beiden?

Wenn Wünsche wahr werden: Zwölfjährige singt auf Pink-Konzert

Video vom 20. Mai: Die Kanadierin Victoria Anthony ist ein riesengroßer Fan von Pink. Sie selbst singt gern und lässt sich von der Musik der Popmusikerin inspirieren. Nun fragte sie die Künstlerin auf Twitter, ob sie beim Konzert in Vancouver vorsingen darf. Sie durfte und ließ die Sängerin mit ihrer Stimme dahinschmelzen.