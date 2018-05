Video des Tages Das Video des Tages: Pink lässt Zwölfjährige auf Konzert singen

Das Internet ist in Sachen Bewegtbild eine wahre Fundgrube. Tausende Videos werden täglich erstellt, hochgeladen und geteilt. Einige davon finden nur wenig Publikum, andere begeistern und werden von einem Moment auf den nächsten zum Netzhit. An dieser Stelle finden Sie außergewöhnliche, kuriose oder spektakuläre Videos aus den sozialen Medien. Was begeistert im Netz? Was geht aktuell viral? Das ist unser Video des Tages:

Wenn Wünsche wahr werden: Zwölfjährige singt auf Pink-Konzert

Video vom 20. Mai: Die Kanadierin Victoria Anthony ist ein riesengroßer Fan von Pink. Sie selbst singt gern und lässt sich von der Musik der Popmusikerin inspirieren. Nun fragte sie die Künstlerin auf Twitter, ob sie beim Konzert in Vancouver vorsingen darf. Sie durfte und ließ die Sängerin mit ihrer Stimme dahinschmelzen.

Das hätte böse enden können: Mädchen reiten auf einer Python

Video vom 19. Mai: Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Diese elterliche Weisheit kennt wohl jeder. Bei dem folgenden Video kommt eine Sache, besser: ein Tier, hinzu, mit dem man lieber auch nicht spielen sollte. Darin reiten zwei kleine Kinder auf der wohl längsten Schlange der Welt: einer Python.

Eine Fehlentscheidung mit Folgen: Tennisstar verliert die Beherrschung

Video vom 18. Mai: Beim WTA-Tennisturnier treffen die Fünfte der Weltrangliste, die Tschechin Karolina Pliskova, und die Griechin Maria Sakkari, aufeinander. Im dritten Satz, beim Stand 5 zu 5, passiert es: Pliskova spielt einen Ball nah an die rechte Außenlinie. Der Ball war drin, nur: Für die Linienrichterin nicht. Als Pliskova das Spiel am Ende verliert, rastet sie aus.

Mitten hinein in den Wirbelsturm: Ein Autofahrer in NRW filmt einen Tornado

Video vom 17. Mai: Eine braune in sich wirbelnde Wand aus Dreck und Unrat türmt sich vor einem Kleinlasttransporter auf. Er bremst. Dahinter filmt ein Autofahrer aus seinem Fahrzeug heraus die Szenerie und ist nahezu sprachlos im Angesicht dieser Naturgewalt. Der Tornado scheint kurz zu verharren, bevor er direkt auf die beiden Fahrzeuge zusteuert.

Bewegung an der frischen Luft: Dieser Roboter joggt und springt wie ein echter Mensch

Video vom 16. Mai: Würde Mr. Spock die folgenden Aufnahmen sehen, würde er sicher sagen: "Faszinierend!" Der Roboter mit Namen Atlas läuft wie ein Mensch. Doch nicht nur das: Er kann auch Hindernissen problemlos ausweichen und bei Bedarf über sie hinweg springen. Ein Wunder der Technik.

Auf dem Weg zur Startbahn kollidiert ein Flugzeug mit dem Heck einer anderen Maschine

Video vom 15. Mai: Die Passagiere der Flugzeuge kamen mit einem Schock davon. Doch was sich da am vergangenen Sonntag auf dem Atatürk-Flughafen in Istanbul abspielte, hätte auch schlimmer enden können: Bei der Fahrt zur Startbahn rollte eine Maschine der Asiana-Fluglinie gegen das Heck eines anderen, parkenden Flugzeugs der Turkish Airlines und riss dessen Leitwerk ab. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird nun untersucht, wie die türkische Flughafenbehörde mitteilte.

Tierische Rettungsaktion: Entenmutter macht so lange Radau, bis ihre Küken gerettet werden

Video vom 14. Mai: Ein eher ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr in Gilbert im US-Bundesstaat Arizona: Die Männer retteten den tierischen Nachwuchs einer Entenmutter aus einem Abwasserkanal. Die hatte vorher durch lautes Quaken auf sich aufmerksam gemacht, sodass Anwohner Hilfe holten.

Zottelige Badegäste: Auch Alpakas wollen sich mal abkühlen

Video vom 13. Mai: Paul Rippon und seine Frau Debbie besitzen in Großbritannien eine Farm. Nicht irgendeine, sondern eine Alpaka-Farm. 250 Tiere tummeln sich auf den weitläufigen Wiesen. An heißen Tagen bekommen die Tiere eine Abkühlung: Scheu sind die dabei nur kurz, dann hopsen sie ins kühle Nass.

Bitte nicht nachmachen: Frau zeigt einer Schlange, wer hier der Boss ist

Video vom 12. Mai: Eine Beamtin im US-Bundesstaat Florida steht in einem Graben im knöchelhohen Gras. Sie fragt ihren Begleiter nach einem Stock. Warum wird gleich darauf ersichtlich: Im Gras liegt eine fast drei Meter große Anaconda. Das Tier, so vermutet die Polizei, ist dem Besitzer ausgebüchst.

Er wollte auch mal Freiluft schnuppern: Bär schleckt am Schnellrestaurant Eis to go

Video vom 11. Mai: Da fährt ein Bär im Auto zu einem Schnellrestaurant und bestellt sich ein Eis. Das ist tatsächlich passiert und zwar in Kanada. Okay, der Bär wurde hingefahren, von Mitarbeitern des privaten Zoos Discovery Wildlife Park in Innisfail (Alberta). Dabei fuhren sie mit dem Bären durch den Drive-In, dort wird Meister Petz dann mit Eis gefüttert - das Video entstand für Werbezwecke, wie der Zoo mitteilte. Der Zoo-Chef selbst findet das Video auch lustig, die Behörden nicht: So hat der Ausflug noch ein rechtliches Nachspiel.

Gesellschaftskritik: Donald Glover dreht eindringliches Musikvideo

Video vom 10. Mai: Vorn wild tanzende Menschen, im Hintergrund Mord und Totschlag: Mit seinem gesellschaftskritischen Video zum Song „This is America“ begeistert Donald Glover das Internet. In dem vierminütigem Clip, der in einer Lagerhalle gedreht wurde, prangert Glover unter anderem die Polizeigewalt in den USA an.

Ordnung muss sein: Diese Enten bewegen sich richtig durch den Straßenverkehr

Video des Tages vom 09. Mai: Die Deutschen legen Wert auf Ordnung und Sicherheit, das ist weltweit bekannt. Gut zu beobachten, vor allem auch im täglichen Straßenverkehr: Ein Fußgängerüberweg mit Ampelschaltung an dem sich eine Gruppe Enten aufgestellt hat. Wie bitte? Ja, Enten. Die wissen sich nämlich richtig zu verhalten, aber sehen Sie selbst.