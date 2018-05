Video des Tages Das Video des Tages: Labrador wird Ersatzpapa für Entenküken

Das Internet ist in Sachen Bewegtbild eine wahre Fundgrube. Tausende Videos werden täglich erstellt, hochgeladen und geteilt. Einige davon finden nur wenig Publikum, andere begeistern und werden von einem Moment auf den nächsten zum Netzhit. An dieser Stelle finden Sie außergewöhnliche, kuriose oder spektakuläre Videos aus den sozialen Medien. Was begeistert im Netz? Was geht aktuell viral? Das ist unser Video des Tages:

Einfach nur süß: Zehnjähriger Labrador adoptiert neun Entenküken

Video vom 24. Mai: Dass er auf seine alten Tage noch einmal neunfacher Vater werden würde, hatte Labrador Fred vom Mountfitchet Castle in der englischen Grafschaft Essex wohl nicht gedacht. Doch als vergangene Woche auf dem Museumsgelände die Mutter von neun kleinen Entenküken plötzlich verschwand, sprang Fred selbstlos als Ersatzvater ein. Seitdem sind die zehn Freunde unzertrennlich, wie dieses Video zeigt – so süß!

Fast schon menschlich: So klingt es, wenn Luchse miteinander streiten

Video vom 23. Mai: Sie haben gedacht, fauchende Katzen klingen gruselig? Dann sehen Sie sich dieses Video an. Es zeigt zwei streitende Luchse an der Grenze zwischen Ontario (Kanada) und Michigan (USA). Was die beiden da miteinander ausdiskutieren, bleibt ihr Geheimnis. Fest steht: Ihr Fauchen klingt ganz schön menschlich.

Früh übt sich: Sohn von Real-Spieler Marcelo beeindruckt Profi-Fußballer in der Kabine

Video vom 22. Mai: Er ist einer der besten Verteidiger der Welt: Marcelo vom spanischen Club Real Madrid. Sein Können hat er wohl an seinen Sohn, Enzo, eins zu eins vererbt: Das beweist der Achtjährige in einer Kopfball-Challenge in der Umkleidekabine der Profifußballer des spanischen Erstliga-Vereins. Wie die genau aussieht und ob er sie bestanden hat? Einfach Video ansehen und staunen.

Ob er sich das gut überlegt hat? Fahranfänger übt – mit seinen Eltern

Video vom 21. Mai: Ein junger Mann aus Australien möchte das Autofahren lernen. Zur Übung fährt er mit seinen Eltern ein paar Proberunden. Dabei wird dem Betrachter schnell klar: Das wird keine leichte Sache. Während der Papa ruhig bleibt, ist es bei der Mama des jungen Mannes eine Tortur – fragt sich nur für wen von beiden?

Wenn Wünsche wahr werden: Zwölfjährige singt auf Pink-Konzert

Video vom 20. Mai: Die Kanadierin Victoria Anthony ist ein riesengroßer Fan von Pink. Sie selbst singt gern und lässt sich von der Musik der Popmusikerin inspirieren. Nun fragte sie die Künstlerin auf Twitter, ob sie beim Konzert in Vancouver vorsingen darf. Sie durfte und ließ die Sängerin mit ihrer Stimme dahinschmelzen.

Das hätte böse enden können: Mädchen reiten auf einer Python

Video vom 19. Mai: Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Diese elterliche Weisheit kennt wohl jeder. Bei dem folgenden Video kommt eine Sache, besser: ein Tier, hinzu, mit dem man lieber auch nicht spielen sollte. Darin reiten zwei kleine Kinder auf der wohl längsten Schlange der Welt: einer Python.

Eine Fehlentscheidung mit Folgen: Tennisstar verliert die Beherrschung

Video vom 18. Mai: Beim WTA-Tennisturnier treffen die Fünfte der Weltrangliste, die Tschechin Karolina Pliskova, und die Griechin Maria Sakkari, aufeinander. Im dritten Satz, beim Stand 5 zu 5, passiert es: Pliskova spielt einen Ball nah an die rechte Außenlinie. Der Ball war drin, nur: Für die Linienrichterin nicht. Als Pliskova das Spiel am Ende verliert, rastet sie aus.

Mitten hinein in den Wirbelsturm: Ein Autofahrer in NRW filmt einen Tornado

Video vom 17. Mai: Eine braune in sich wirbelnde Wand aus Dreck und Unrat türmt sich vor einem Kleinlasttransporter auf. Er bremst. Dahinter filmt ein Autofahrer aus seinem Fahrzeug heraus die Szenerie und ist nahezu sprachlos im Angesicht dieser Naturgewalt. Der Tornado scheint kurz zu verharren, bevor er direkt auf die beiden Fahrzeuge zusteuert.

Bewegung an der frischen Luft: Dieser Roboter joggt und springt wie ein echter Mensch

Video vom 16. Mai: Würde Mr. Spock die folgenden Aufnahmen sehen, würde er sicher sagen: "Faszinierend!" Der Roboter mit Namen Atlas läuft wie ein Mensch. Doch nicht nur das: Er kann auch Hindernissen problemlos ausweichen und bei Bedarf über sie hinweg springen. Ein Wunder der Technik.

Auf dem Weg zur Startbahn kollidiert ein Flugzeug mit dem Heck einer anderen Maschine

Video vom 15. Mai: Die Passagiere der Flugzeuge kamen mit einem Schock davon. Doch was sich da am vergangenen Sonntag auf dem Atatürk-Flughafen in Istanbul abspielte, hätte auch schlimmer enden können: Bei der Fahrt zur Startbahn rollte eine Maschine der Asiana-Fluglinie gegen das Heck eines anderen, parkenden Flugzeugs der Turkish Airlines und riss dessen Leitwerk ab. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird nun untersucht, wie die türkische Flughafenbehörde mitteilte.