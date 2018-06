Video des Tages Das Video des Tages: Fahrer düst rückwärts über den Highway

Das Internet ist in Sachen Bewegtbild eine wahre Fundgrube. Tausende Videos werden täglich erstellt, hochgeladen und geteilt. Einige davon finden nur wenig Publikum, andere begeistern und werden von einem Moment auf den nächsten zum Netzhit. An dieser Stelle finden Sie außergewöhnliche, kuriose oder spektakuläre Videos aus den sozialen Medien. Was begeistert im Netz? Was geht aktuell viral? Das ist unser Video des Tages:

Ihm dauerte es anscheinend zu lange: Autofahrer verlässt Highway während eines Staus im Rückwärtsgang

Video vom 12. Juni: Ein Highway im US-Bundesstaat Ohio. An dieser Stelle ist das Verkehrsaufkommen enorm. Daher überwacht das ansässige Verkehrsamt überwacht diesen Straßenabschnitt besonders. Das ist auch besser so, wie das folgende Video zeigt. Ein anfangs ganz normaler Tag für alle Verkehrsteilnehmer: Auf dem Highway rollt eine Blechlawine vorwärts. Plötzlich schert ein Fahrzeug aus der Schlange und verlässt die Straße, wohlgemerkt rückwärts. Ganze vier Minuten geht das so, bis der Fahrer an einem Supermarkt stoppt. Seine Motive für die riskante Fahrt sind unklar, allerdings wird vermutet, dass das Auto Probleme mit dem Getriebe hatte.

Neymar entzückt die Fans bereits vor dem WM-Turnier in Russland

Video vom 11. Juni: Wenige Tage vor Beginn des Turniers steigt die WM-Vorfreude bei den Fans und auch einige Spieler scheinen schon in Gala-Form zu sein. Im Test gegen Österreich (Sie erinnern sich, Deutschland verlor kürzlich gegen das Team aus dem Alpenland ) spielte der fünffache Weltmeister Brasilien groß auf. Vor allem Superstar Neymar zeigte mit seinen Tricks dem Gegner die Grenzen auf. Am Ende stand auf der Anzeigetafel beim Spiel in Wien ein deutliches 0:3 für die Samba-Kicker. Besonders sein Tor ab 9:09 Min. begeistert.

Neugieriger Bär erkundet parkende Autos

Video vom 10. Juni: Das hätte auch schlimm ausgehen können: Ein Bär im russischen Vostochny ist mehreren am Straßenrand stehenden Autos gefährlich nahe gekommen. Zum Glück verhielt sich das Tier nicht aggressiv: Neugierig beschnüffelte und betastete er jedes Fahrzeug, dann zog er sich wieder an den Waldrand zurück. Besonders den Streifenwagen zweier Polizisten schien das Tier jedoch besonders spannend zu finden.

Autofahrerin filmt spektakuläre Notlandung einer Flugschülerin

Video vom 9. Juni: Was für ein Schock für die Autofahrerin, die mit ihrem Wagen gerade auf einer Straße in Los Angeles unterwegs ist, als knapp über ihrem Autodach plötzlich ein Kleinflugzeug im Landeanflug vorbei fliegt. Wenige Meter weiter landet die Cessna 172. Die Pilotin, eine Flugschülerin, musste notlanden. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Übergelaufener Gullideckel schießt zehn Meter hohe Wasserfontäne in die Luft

Video vom 08. Juni: Gestern Abend gingen bei schweren Unwettern Wassermassen über Essen nieder. So viel, dass die Kanalisation mancher Orts nichts mehr aufnehmen konnte. Im Gegenteil: Dutzende Gullideckel drückte es nach Informationen des Nachrichtenportals Der Westen nach oben. Wasserfontänen schossen bis zu zehn Meter in die Höhe. Anwohner und Passanten filmten das Spektakel.

Elefantendame „Kenia“ unternimmt Abendspaziergang durch Neuwied

Video vom 07. Juni: Da staunten die Passanten am Mittwochabend im rheinland-pfälzischen Neuwied nicht schlecht: Ein Elefant spazierte in aller Seelenruhe durch ein Wohngebiet und über die Hauptstraße. Kenia, so der Name des Tiers, war aus einem Gehege des Circus Krone, der gerade in der Stadt gastiert, ausgebüxt. Passiert ist zum Glück nichts, nach rund eineinhalb Kilometern konnten Zirkusmitarbeiter Kenia problemlos wieder einfangen und in Sicherheit bringen.

Anwohner im südafrikanischen Botsuana filmen zufällig, wie ein Asteroid in der Erdatmosphäre verglüht

Video vom 06. Juni: Dass er nur zwei Meter breit war, ist angesichts dieser Bilder kaum zu glauben: Ein Asteroid ist am Samstagabend mit einer Geschwindigkeit von rund 17 Kilometern pro Sekunde über Botsuana in die Erdatmosphäre eingetreten und mehrere Kilometer über der Erdoberfläche verglüht. Eine Überwachungskamera von Anwohnern hat den Moment zufällig aufgezeichnet. Laut Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa war es erst das dritte Mal, dass ein Asteroid auf Kollisionskurs mit der Erde entdeckt wurde.

So lässig verhindert ein Busfahrer einen Unfall

Video vom 05. Juni: Wenn sich bloß alle Verkehrsteilnehmer so verhalten würden, viele schlimme Unfälle würden wohl verhindert werden können. Was war passiert? Im dichten Londoner Berufsverkehr schlängelt sich ein nahezu geräuschloser E-Roller zwischen den Autos und Bussen hindurch. Mit einem Handzeichen warnt ein Busfahrer den Fahrer des E-Rollers vor einem Fußgänger, der den herannahenden Roller nicht bemerkt und verhindert so einen Unfall. Mit einer wortlosen Geste, die an Lässigkeit kaum zu übertreffen ist, bedanken sich Busfahrer und Rollerfahrer hinterher beieinander - einfach nur cool!

Erst Einbruch, dann Flucht: Dieser Eisbär kam einer Touristengruppe auf Spitzbergen gefährlich nahe

Video vom 04. Juni: Dass sie einem Eisbär so nah kommen, hätten die Touristen einer als Unterkunft umgebauten Küstenfunkstelle auf Kapp Linné wohl nicht gedacht: Am Sonntagmorgen entdeckte die örtliche Bahnhofsleiterin den ungebetenen Gast in einem Vorratsraum nahe der Touristenherberge. Der Eisbär hatte sich zum Frühstück bereits durch einige Säcke mit Essensabfällen gewühlt. Als die angeforderten Wildhüter mit einem Hubschrauber anrückten, wurde der Trubel dem Eindringling wohl zu viel. Durch ein scheinbar viel zu kleines Fenster gelang ihm die Flucht.

Das hätte auch anders ausgehen können: Glasscheibe stürzt in die Tiefe

Video vom 03. Juni: Ein Hochhaus in Polen. Hier versuchen Arbeiter eine über 300 Kilogramm schwere Glasscheibe mittels Kran in den 47. Stock zu hieven. Alles läuft normal: Vor dem Gebäude ist alles abgesperrt, unten befestigen Arbeiter die Scheibe, oben helfen zusätzlich professionelle Kletterer aus. Die Scheibe ist fast da – dann passiert das, was nicht passieren soll. Laut Aussage der Kletterer wurde niemand verletzt.