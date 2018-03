Das Internet ist in Sachen Bewegtbild eine wahre Fundgrube. Tausende Videos werden täglich erstellt, hochgeladen und geteilt. Einige davon finden nur wenig Publikum, andere begeistern und werden von einem Moment auf den nächsten zum Netzhit. An dieser Stelle finden Sie außergewöhnliche, kuriose oder spektakuläre Videos aus den sozialen Medien. Was begeistert im Netz? Was geht aktuell viral? Das ist unser Video des Tages:

Bundeswehr veröffentlicht Kochanleitung für Erbsensuppe

Video vom 15. März: Kein Militärgeheimnis, aber das Rezept für viele satte Soldaten: Die Bundeswehr hat jetzt ein Video zur Herstellung ihrer traditionellen Erbsensuppe veröffentlicht. Unter dem Titel „Ein Klassiker zum Selbermachen“ präsentieren Soldaten vom Landeskommando Bayern, wie der Eintopf nach dem Originalrezept aus dem Verpflegungsamt der Bundeswehr gekocht wird. Und am Ende folgt der Feinschliff: „Wer mag - Wurst“

Letzte Botschaft von Astrophysiker Stephen Hawking - "Bleiben Sie neugierig"

Video vom 14. März: Der weltberühmte britische Astrophysiker Stephen Hawking ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Der Wissenschaftler saß wegen einer Nervenkrankheit jahrzehntelang im Rollstuhl und konnte sich nur mit Hilfe eines Sprachcomputers verständigen. Mit seiner Theorie über schwarze Löcher wurde er weltberühmt. Hawking war besonders dafür bekannt, komplexe Sacherverhalte einfach zu vermitteln. Im Video sehen Sie seine letzte Botschaft.

Naturschauspiel im argentinischen Nationalpark - Gletscherfront bricht ab

Video vom 13. März: Die Front des Gletschers Perito Moreno im Süden Argentiniens ist in der Nacht zum Montag heruntergebrochen. Die Wassermassen des Flusses Brazo Rico hatten zuvor Tunnel in die Gletscherzunge gegraben. Alle zwei bis sechs Jahre stürzt die Front des Gletschers auf Grund des hohen Wasserdrucks hinab. Der Perito Moreno gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe.

Chaos beim griechischen Spitzenspiel: Präsident stürmt mit Waffe aufs Spielfeld

Video vom 12. März: Dramatische Szenen beim griechischen Derby zwischen Paok Saloniki und AEK Athen: Am späten Sonntagabend musste das Spiel in der 89. Minute abgebrochen werden. Der Schiedsrichter hatte ein Tor von Paok wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Daraufhin stürmte der Besitzer und Präsident von Paok Saloniki, Iwan Savvidis, auf das Spielfeld und bedrohte Schiedsrichter und Gegner. Bilder zeigen, dass er eine Pistole an seinem Gürtel trug. Schiedsrichter und Assistenten flüchteten in die Kabinen.

Riesenwelle verschlingt Haus im Nordosten der USA

Video vom 11. März: Stellen Sie sich vor, Sie sind in ihrem Haus und fühlen sich plötzlich wie auf einem Schiff mitten auf dem Ozean. Ein heftiger Sturm mit bis zu 145 km/h sorgte im Nordosten der USA in Massachusetts dafür, dass ein Haus von einer Riesenwelle verschluckt wurde. Wie die Bewohner auf die stürmische See reagiert haben ist leider nicht bekannt.

So schön machen zwei Kaiserpinguine am Südpol ein Selfie

Video vom 10. März: Eine liegengebliebene Kamera nahe einer Forschungsstation machte zwei Kaiserpinguine am Südpol erfinderisch. Wie die „Australian Antarctiv Division“ jetzt auf Facebook postete, wurde die Kamera auf einer Expedition zurückgelassen. Kaiserpinguine sind also nicht nur die größten ihrer Art, sondern auch eindeutig die kreativsten.

Anna-Lena Forster aus Stahringen reist zu den Paralympics

Video vom 9. März: Anna-Lena Forster wurde am 15. Juni 1995 in Singen ohne rechtes Bein und mit einem verkürzten linken Oberschenkel geboren. Die Stahringerin ist wie schon vor vier Jahren in Sotschi Mitglied des Deutschen Paralympics-Team in Pyeongchang. Die Monoskifahrerin geht in Südkorea in den fünf Disziplinen Abfahrt, Super G, Super Kombi, Riesenslalom und Slalom an den Start und zählt zu den aussichtsreichen Medaillenkandidaten. Forster studiert in Freiburg Psychologie. In unserem Video sehen wir sie im Training.

So sieht "House of Cards" ohne Kevin Spacey aus

Video vom 8. März: Die Serie "House of Cards" ist eine der erfolgreichsten Produktionen des amerikanischen Video-Streaming-Portals Netflix. Sie begleitet den skrupellosen Politiker Frank Underwood, verkörpert von Kevin Spacey, auf seinem Weg an die Macht bis ins US-Präsidentenamt. Jetzt ist ein erster Trailer der finalen sechsten Staffel aufgetaucht - ohne Spacey. Der Schauspieler sieht sich Vorwürfen sexueller Belästigung mehrerer Kollegen ausgesetzt und wurde daraufhin von Netflix entlassen.

Pyro-Technik auf den Rängen beim Spiel gegen Real Madrid

Video vom 7. März: In der Champions League haben Cristiano Ronaldo und sein Club Real Madrid am Dienstagabend die Träume von PSG Saint Germain beendet. Im Pariser Prinzenparkstadion zündeten Fans des Pariser Clubs bengalische Feuer und nebelten das Stadion ein.