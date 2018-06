vor 5 Stunden AFP Fußball Darf man während der Arbeitszeit Fußball-WM schauen?

Der Fußball wird in den kommenden Wochen wieder den Alltag dominieren – auch im Büro. Wenn am Donnerstag die Weltmeisterschaft in Russland beginnt, können sich Arbeit und Anstoß teilweise überschneiden, denn etliche Spiele beginnen bereits am Nachmittag. Ein Überblick, was am Arbeitsplatz erlaubt ist und was nicht.