Barcelona Dalí, Pep und Daniel Brühl: sieben berühmte Katalanen

Die bekanntesten Köpfe aus Katalonien

Salvador Dalí (1904-1989): Geboren im nördlichen Figueras kommt der exzentrische Künstler („Die Beständigkeit der Erinnerung“) über seinen katalanischen Landsmann Joan Miró in den Kreis der Pariser Surrealisten. 1982 wird Dalí von König Juan Carlos zum Marquis geadelt. Sein Grab liegt im Dalí-Museum in seiner Geburtsstadt.

Josep „Pep“ Guardiola (46): Der Fußballtrainer von Manchester City ist in Santpedor etwa 50 Kilometer nordwestlich von Barcelona zur Welt gekommen. Der Ex-Coach vom FC Barcelona und vom FC Bayern München ist ein aktiver Unterstützer der Unabhängigkeit. Er stand bei der Regionalwahl 2015 in Katalonien sogar auf der Kandidatenliste der separatistischen Parteien.

Antoni Gaudí (1852-1926): Der Mitbegründer der Stilrichtung des „Modernisme“ – des katalanischen Gegenstück zum deutschen Jugendstil oder des französischen Art Nouveau – hat Barcelona architektonisch geprägt. Die von ihm entworfene, weltberühmte Basilika Sagrada Familia ist ein Touristenmagnet. Zuletzt stand sie im August bei der Trauerfeier für die Opfer des Terroranschlags von Barcelona im Mittelpunkt.

Daniel Brühl (39): Der Schauspieler („Good Bye, Lenin!“) wird in Barcelona als Sohn einer Katalanin geboren, bald zieht die Familie nach Deutschland. Er spielt im Film „Salvador“ einen katalanischen Untergrundkämpfer, hat ein Buch über seine Geburtsstadt geschrieben und lässt in seinen beiden Bars in Berlin Tapas servieren.

José Carreras (70): Offiziell trägt der in Barcelona geborene Startenor den katalanischen Vornamen Josep. Seit Jahrzehnten ist er Fan und Mitglied des FC Barcelona. Immer wieder spricht er sich für die Unabhängigkeit der Region aus. Als seine musikalische Entdeckerin gilt die Sopranistin Montserrat Caballé (84), auch eine Katalanin.

Manuel Valls (55): Der in Barcelona geborene Sohn eines katalanischen Künstlers wurde erst 1982 französischer Staatsbürger. Nach seiner Zeit als Premierminister schielte der Sozialist 2017 auf das Präsidentenamt, scheiterte aber schon im Vorfeld. Sein Großonkel komponierte 1974 mit „El Cant del Barça“ die Hymne des FC Barcelona.

Carlos Ruiz Zafón (53): Mit einer Tetralogie setzte er seiner Geburtsstadt Barcelona ein literarisches Denkmal. Der erste Band „Der Schatten des Windes“ wurde in 36 Sprachen übersetzt und ging rund 15 Millionen Mal über den Ladentisch. Das Buch machte Ruiz Zafón zu einem der erfolgreichsten spanischen Autoren der Gegenwart.