London Buchmacher in England: Sie sind die tatsächlichen Wahrsager

Wie wird das dritte Kind von Herzogin Catherine und Prinz William heißen? Und wer steht bei Meghan Markles und Prinz Harrys Hochzeit auf der Gästeliste? In Großbritannien sind traditionell die Buchmacher diejenigen, deren Prognosen in die richtige Richtung gehen.

Die Briten wetten so ziemlich auf alles und vielleicht liegt es an der Zockermentalität, dass die Buchmacher mittlerweile verlässlicher in die Zukunft blicken als viele Meinungsforscher. Sie sind so etwas wie die nationalen Wahrsager, insbesondere wenn es um die Royals geht.

Am 19. Mai heiraten Prinz Harry und Meghan Markle auf Windsor Castle, im April kommt das dritte Kind von Herzogin Catherine und Prinz William auf die Welt. So viel ist bekannt, für die Details sind Wettbüros zuständig. „Das Baby wird in der Theorie ein Mädchen und in der zweiten Hälfte des Monats geboren“, prophezeit Rupert Adams vom Branchenführer William Hill. Dafür hat er eine einfache Erklärung: 67 Prozent der Wetten stehen auf Prinzessin. Seiner Erfahrung nach gibt es insbesondere im Umfeld der Royals, die sich stets verschlossen geben, einige Insider, die durch ihr exklusives Wissen auf ein paar Pfund Gewinn hoffen. Und damit für recht verlässliche Prognosen sorgen. Wird es eine Alice? Der Name gilt bei allen Bookies, wie die Wettbüros auf der Insel genannt werden, als Favorit. Oder bringt Kate entgegen der Vorhersagen doch einen Prinzen zur Welt? Bei Jungen steht der Name Arthur an der Spitze. Tatsächlich lagen die Buchmacher sowohl bei Prinz George als auch bei Prinzessin Charlotte richtig – ein Umstand, der die Wettanbieter „wirklich relevant“ mache, so Adams. „Zudem denken viele, bei den Royals geht es nur um ein bisschen Spaß, dabei ist es ein großes Geschäft.“ So summierten sich die Wetten auf den Namen George, erstes Kind von William und Kate, auf rund fünf Millionen Pfund.

Royale Fans fiebern zudem schon der Hochzeit des Jahres entgegen. Nur sind die großen Fragen noch keineswegs geklärt. Zum Beispiel, wer auf der Gästeliste steht. Ex-Fußballer David Beckham, der ehemalige US-Präsident Barack Obama oder sogar Donald Trump? Die Chancen, dass der US-Präsident eingeladen wird, sind laut Buchmacher Adams jedoch verschwindend gering: 50:1. Viel brisanter scheint ohnehin: Trägt Prinz Harry an der Hochzeit Bart oder rasiert er ihn sich ab? „Wir glauben, er behält ihn", so Adams.