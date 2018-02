London Blauer Planet: Eine Dokumentation als Weckruf

Die BBC-Serie „Blauer Planet“ zeigt die Schönheit der Meere. Die TV-Sendung soll Engländer zum Kampf gegen Plastik anregen. Eine englische Küstenstadt gilt bereits als plastikfrei.

Jeden Sonntagabend versammelte sich die britische Nation vor dem Bildschirm, um abzutauchen. Es ging vom Sofa aus in die leuchtende Tiefsee, durch farbenfrohe Korallenriffe und durch dichten Unterwasserdschungel. In der Woche darauf diskutierte das Land aufgeregt über Teufelsrochen und Laternenfische. Über Dickkopf-Stachelmakrelen und über Fische, die auf Felsen springen.

Die sechsteilige BBC-Dokumentation „Blauer Planet“ („Blue Planet II“) war ab Herbst vergangenen Jahres umwerfendes Erlebnisfernsehen zur Musik des deutschen Filmkomponisten Hans Zimmer. Ab Montagabend wird die Naturserie, eine Koproduktion mit dem WDR, auch im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Darin übernimmt der Schauspieler Axel Milberg den erzählerischen Part. Vier Jahre lang waren verschiedene Teams auf 125 Expeditionen unterwegs, filmten auf jedem Kontinent sowie in jedem Ozean mit neuer Technologie, Drohnen, Mini-U-Booten und Endoskopkameras. So kamen atemberaubende Bilder zusammen, die es so noch nie zuvor gab.

In Großbritannien hat die BBC-Serie, die im Schnitt mehr als elf Millionen Zuschauer sahen, aufgerüttelt und den grünen Trend auf der Insel in alle Winkel des Königreichs verbreitet. Bilder von einem Baby-Pottwal mit Plastik-eimer im Maul oder von Albatrossen, die ihre Jungen mit Plastik füttern, sorgten für einen Sturm der Entrüstung. Der 91-jährige Sir David Attenborough, sowas wie der Opa aller Briten und der Erzähler der britischen Ausgabe der Naturserie, mahnte eindringlich: „Die Zukunft alles Lebens hängt jetzt von uns ab.“

Und auch Politiker wie Unternehmen, Privatleute und Supermarktketten scheinen seinem Aufruf, den Kampf gegen Plastik zu intensivieren, folgen zu wollen. „Ich werde nie wieder eine Plastiktüte benutzen“, schrieb eine Engländerin auf Twitter.

Es herrscht Aufbruchstimmung in einem Land, in dem Umweltstandards in der Vergangenheit vor allem wegen EU-Richtlinien erreicht wurden und die britische Politik sich vornehm zurückhielt. Doch in der Gesellschaft hat ein Umdenken eingesetzt. So feiern etwa Milchmänner im Königreich eine Renaissance, die es auch auf die TV-Doku zurückführen, dass immer mehr Menschen morgens ihre Milch lieber in der Glasflasche vor der Tür wünschen als sie im Plastik-Behälter zu kaufen. Umweltminister Michael Gove schlug Alarm und gab zu, dass ihn die Bilder von „Blauer Planet“ verfolgten. Von ihm vorangetrieben, bemüht sich die Regierung zunehmend, umweltfreundliche Gesetze auf den Weg zu bringen.

Seit Januar 2018 ist die Herstellung, ab Juli 2018 auch der Verkauf von Mikroplastik in Kosmetika verboten. Viel weiter sind sie da schon in Cornwall im Südwesten Englands. Die Kleinstadt Penzance darf als erste im Königreich den offiziellen Status „plastikfrei“ tragen. Der Titel wurde von der Umweltorganisation „Surfers against Sewage“ (Surfer gegen Müll) verliehen, die die Bewohner der Gemeinden dazu aufruft, die Strände und Küstenstreifen von Plastikmüll zu befreien. Mittlerweile folgen mehr als 100 andere, vor allem an der Küste gelegene Gemeinden dem Engagement und bemühen sich ebenfalls um ein Plastikfrei-Zertifikat. Die Briten haben ihre Liebe für den Umweltschutz neu entdeckt – auch dank „Blauer Planet“.

Plastikfreie Royals

Erst am Montag gab der Buckingham-Palast bekannt, dass in allen royalen Besitztümern Großbritanniens künftig weitestgehend auf Einwegplastik verzichtet werden soll. Plastikflaschen und -strohhalme müssen weichen, dafür hält biologisch abbaubare Verpackung Einzug. Plastikstrohhalme in den öffentlichen Cafés der königlichen Residenzen werden ausgemustert. (dpa)

„Blauer Planet“ läuft ab Montag, 19.02, um 20.15 Uhr im Ersten.