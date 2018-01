Panorama Bio, regional oder was? Was welches Gütesiegel bedeutet

Bio, regional oder was? Was welches Gütesiegel bedeutet

Bio ist beliebt. Jeder zweite Deutsche greift zumindest gelegentlich zu Bio-Produkten, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergab. Dabei erkennen Verbraucher die Produkte beispielsweise an bestimmten Gütesiegeln. Bioland, Biokreis, Naturland - oder klassisches EU-Bio-Logo? Dazu kommen noch regionale und Tierschutz-Siegel.

EU-Bio-Logo: Das grüne Logo mit zwölf weißen Sternen, die ein Blatt formen, soll dem Verbraucher zeigen: Hier steckt ein zertifiziertes Bioprodukt drin. Alle verpackten Bio-Lebensmittel aus der Europäischen Union (EU) müssen mit dem Logo gekennzeichnet sein. Das zweite politische Gütesiegel ist das deutsche Bio-Siegel - ein grün umrandetes Sechseck. Dessen Abdruck ist freiwillig. Beide Zeichen sollen dem Käufer eine erste Orientierung bieten, die Produkte müssen vergleichbare Anforderungen erfüllen. Diese gehen manchen aber nicht weit genug. Auf «Ökolandbau.de» heißt es, die EU-Vorschriften seien die Basis, die eingehalten werden muss, um ein Produkt überhaupt mit «bio» kennzeichnen zu dürfen. Die Ansprüche der Anbauverbände gehen in der Regel darüber hinaus.

Demeter: Anders als von der EU Öko Verordnung vorgeschrieben, darf der Betrieb nicht nur teilweise auf bio umstellen - er muss es komplett machen. Auf Demeter-Höfen muss es auch Tiere geben. Für deren Haltung gelten verschiedene Regeln, beispielsweise dürfen Rinder nicht enthornt werden. Auch bei Saatgut, Verarbeitung und Düngemitteln gelten strengere Regeln.

Biokreis: Biokreis-Produkte müssen von Betrieben stammen, die komplett ökologisch wirtschaften. Der Zukauf von Dünger und Futter ist begrenzt, die Tiere auf Biokreis-Höfen müssen zu mindestens 50 Prozent Grünfutter bekommen. Der Verband will außerdem Landwirte, Verarbeiter und Händler zusammenbringen und so für kurze Transportwege und persönliche Beziehungen sorgen.

Naturland: Auch bei Naturland ist es nicht erlaubt, einen Betrieb nur teilweise auf Bio umzustellen. Außerdem muss beispielsweise 50 Prozent des Futters vom eigenen Hof stammen. In der Produktion spielen auch soziale Verantwortung und weltweit faire Landwirtschaft eine Rolle.

Ecovin: Auch Winzer können öko: Tragen Weine, Sekt und andere das Ecovin-Logo auf der Flasche, sind sie aus ökologisch erzeugten Trauben hergestellt. Nach Angaben des Verbandes gibt es 217 Mitgliedsbetriebe, die diese Ansprüche erfüllen.

Bioland: Auch hier gehen die Anforderungen über die EU-Richtlinien hinaus: Produkte, die das dunkelgrüne Bioland-Logo tragen, müssen aus einem komplett biologisch bewirtschafteten Betrieb stammen. Beispielsweise die Zahl der Tiere pro Hektar oder die Menge des eingesetzten Stickstoffdüngers sind begrenzt. Bioland-Produkte dürfen nur 23 Zusatzstoffe enthalten - bei EU-Bio-Lebensmitteln sind es 47.

Regional-Fenster: Das ist kein Bio-Siegel, sondern besagt, dass der Großteil der Zutaten aus der Region stammen muss. Der Begriff ist dehnbar. Ohne Siegel, aber extrem regional: Auf dem örtlichen Wochenmarkt kaufen!

Für mehr Tierschutz: Ein neues Label des Deutschen Tierschutzbundes, in zwei Stufen. Es bringt für die Tiere Verbesserungen bei der Haltung im Stall, etwa mehr Fläche pro Tier. Hier profitieren die Tiere wirklich, weil die Kriterien fest definiert sind. So gibt es in Stufe 1 des Siegels zum Beispiel für Masthühner mehr Platz fürs einzelne Tier und Obergrenzen für die Ställe. Zudem werden langsam wachsende Linien verwendet, die Tiere dürfen also länger leben. In Stufe 2 noch mehr Platz fürs einzelne Tier und noch kleinere Ställe. In beiden Stufen maximal vier Stunden bis zur Schlachtung. Wo man diese Qualität findet: ruhig kaufen!

Initiative Tierwohl: Eine Initiative der Supermarktketten und der Landwirte. Die Supermärkte schlagen 4 Cent pro Kilo Fleisch auf, der den Fleischpreis auf, der den Tieren im Stall zu Gute kommen soll. Das Interesse der Landwirte ist bislang sehr groß. Kritiker bemängeln die intransparenten Kriterien. Es gehe bei dem Siegel mehr darum, den stagnierenden Fleischkonsum anzukurbeln. Was genau die Tiere davon haben, sei unklar.