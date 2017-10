vor 2 Stunden dpa Berlin Betrunkener rast in Straßenbahnhaltestelle – Wartende Frau getötet

Eine Albtraumsituation: Ein polizeibekannter Verkehrssünder kommt in Berlin betrunken von der Straße ab und kracht in eine Tram-Haltestelle. Zwei wartende Frauen werden von dem Auto erfasst – eine von ihnen stirbt noch am Unfallort.