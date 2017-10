Berlin Bahnverkehr von Berlin nach Süden wieder aufgenommen

Die Deutsche Bahn hat am Freitagmittag den Fernverkehr von Berlin Richtung Leipzig und weiter nach München wieder aufgenommen. Das teilte ein Bahnsprecher in Berlin mit.

Nach den Sturmschäden vom Donnerstag blieben aber die Strecken Berlin-Hamburg und Berlin-Hannover weiterhin gesperrt. Die Bahn wolle sich bis 15.00 Uhr dazu äußern, wann und wo Züge wieder fahren können.

Auch auf der Strecke Berlin-München sind noch Verspätungen zu erwarten. Zwischen Luckenwalde und Trebbin südlich von Berlin war zunächst nur ein Gleis frei, wie der Sprecher sagte.

Die meisten Regionalzüge in Berlin und Brandburg konnten noch nicht wieder fahren. Lediglich der Regionalexpress RE 1 war zwischen Magdeburg und Genthin sowie zwischen Frankfurt (Oder) und Fürstenwalde unterwegs. Der RE 6 verkehrte zwischen Hennigsdorf und Velten.

Schwere Verwüstungn im Norden und Osten

Das Sturmtief "Xavier" war am Donnerstag über Deutschland hinweggezogen und hatte vor allem im Norden und Osten schwere Verwüstungen angerichtet: Bäume wurden entwurzelt, Äste abgerissen, Häuser abgedeckt. Mindestens sieben Menschen wurden durch umgestürzte Bäume oder herabstürzende Äste getötet.



Wegen des Sturms saßen Reisende vielerorts fest und mussten die Nacht in Bahnhöfen verbringen. Dafür stellte die Bahn zahlreiche "Hotelzüge" unter anderem in Berlin, Köln, Hamburg und Leipzig zur Verfügung. Bei der Betreuung der Reisenden wurden die Mitarbeiter der Bahn vom Technischen Hilfswerk und vom Roten Kreuz unterstützt.



Während der Nacht seien außerdem hunderte Mitarbeiter der Bahn mit 20 Reparaturzügen im Dauereinsatz gewesen, um umgestürzte Bäume von den Strecken zu räumen und Oberleitungen zu reparieren, teilte das Unternehmen mit. Die Deutsche Bahn empfahl Reisenden, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen zu informieren.



Die Berliner Feuerwehr erklärte derweil am Freitagmorgen im Kurzmitteilungsdienst Twitter, in der Stadt gelte wegen "Xavier" weiter der Ausnahmezustand. Seit Donnerstag um 16.00 bis Freitagmorgen um 06.00 Uhr seien 1625 Notrufe bei ihr eingegangen.

Feuerwehr, Polizei, BVG, DB und wir sind pausenlos im Einsatz um den Personenverkehr wieder aufnehmen zu können. Habt bitte Geduld. — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) 6. Oktober 2017

"Xavier" verschont den Südwesten - aber Behinderungen im Zugverkehr



In Baden-Württemberg hat "Xavier" so gut wie keine Schäden hinterlassen. Wie die Polizeipräsidien im Land am Freitag mitteilten, ist es in der Nacht weitgehend ruhig geblieben. Der Wind habe zwar einige Bäume geknickt, die jedoch zu keinen weiteren Folgen geführt hätten.



Von Bäumen blockierte Bahngleise vor allem in den Räumen Hannover, Hamburg und Berlin haben jedoch auch im Süden zu Konsequenzen im Bahnverkehr geführt. Zwar verlassen die Fernzüge die Hauptbahnhöfe Stuttgart und Mannheim in Richtung Norden weitgehend pünktlich, doch spätestens in Hannover ist nach Auskunft einer Bahnsprecherin derzeit Endstation.



Einige Züge kehrten bereits in Kassel-Wilhelmshöhe wieder um. Züge aus Basel mit Ziel Hamburg, die über Köln fahren, endeten in Dortmund.



Der Freitag hat in Baden-Württemberg sehr ruhig und nahezu wolkenlos begonnen. Der Deutsche Wetterdienst in Stuttgart erwartet allerdings für den Nachmittag einzelne Gewitter mit leichten Böen bis 60 Stundenkilometern. Aus Nordosten kommt kühle Meeresluft ins Land. Am Wochenende muss vor allem mit Nebelfeldern gerechnet werden.



Dieses Video geht durchs Netz: Spektakuläre A 380-Landung in Düsseldorf während des Sturms: