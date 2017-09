vor 1 Stunde dpa Dülmen Babyleiche in Schlosspark entdeckt – Todesumstände noch unklar

Passanten machen beim Spaziergang durch einen Park im Münsterland einen grausigen Fund: In einer Mülltüte liegt ein toter Säugling. Eine Obduktion am Sonntag soll Aufschluss darüber geben, was passiert ist.