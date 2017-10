London Auto fährt Fußgänger in London an: Elf Verletzte - laut Polizei kein Terror-Hintergrund

Auto fährt Fußgänger in London an: Elf Verletzte - laut Polizei kein Terror-Hintergrund

Der Vorfall weckt böse Erinnerungen: Ein Auto erfasst mehrere Fußgänger in London. Ein Mann wird festgenommen.

Die Londoner Ermittler stufen den Vorfall vor dem Naturhistorischen Museum nicht als Terrorakt ein. Es habe sich vielmehr um einen Verkehrsunfall gehandelt, teilte die Polizei am Samstagabend über den Kurzmitteilungsdienst Twitter mit.

Elf Menschen sind laut Rettungskräften von einem Auto erfasst und verletzt worden. „Wir haben elf Patienten behandelt, überwiegend mit Bein- und Kopfverletzungen, und haben neun von ihnen ins Krankenhaus gebracht“, teilte der Londoner Rettungsdienst am Samstagabend via Twitter mit. Mehrere Einsatzwagen und Teams, darunter Spezialisten für gefährliche Situationen, seien zum Einsatzort geschickt worden.



We attended an incident at Cromwell Road, South Kensington this afternoon. Our statement is below. pic.twitter.com/yBdANOXuZH — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 7. Oktober 2017

Ein Mann sei festgenommen worden, teilte die Metropolitan Police am Samstag über Twitter mit.

Polizisten und Rettungskräfte waren im Einsatz. Der Vorfall hatte sich am Samstagnachmittag gegen 15.21 Uhr MESZ in der Exhibition Road ereignet, wo weltbekannte Museen liegen - etwa das Victoria and Albert Museum, ein wichtiger Anlaufpunkt von Touristen.

BBC-Reporterin: Auto fuhr quer über die Straße



Das Auto, das in London mehrere Menschen erfasst hat, ist nach Angaben einer BBC-Reporterin zuvor quer über die Straße gefahren. Sie habe das Natural History Museum verlassen, als es in der Nähe zu dem Vorfall an der bei Touristen beliebten Straße gekommen sei, schilderte die Journalistin am Samstagnachmittag. Es habe ausgesehen, als sei das Auto gegen große Steine am Straßenrand gefahren. Sie habe auch eine Gruppe von Menschen gesehen, die um ein oder zwei Personen auf dem Gehweg herum gestanden habe.

Viele Polizisten seien vor Ort, darüber flögen Hubschrauber, und sie sehe einen Krankenwagen, in dem auf jeden Fall jemand behandelt werde. Es sei aber nicht klar, wie schwer derjenige verletzt sei, berichtete die Reporterin.



Der Sender zitierte auf seiner Website einen weiteren Augenzeuge: Connor Honeyman erzählte von einem schrecklichen, dröhnenden Geräusch. Viele Menschen hätten geschrien und seien weggerannt. Alle seien in das Museum gelaufen, und die Sicherheitsleute hätten den Haupteingang dann geschlossen. „Es war ein großes Durcheinander, bevor die Polizei kam.“

Londons Bürgermeister: Stehe in engem Kontakt mit Polizei

Ein Augenzeuge sagte AFP, eine Polizistin habe plötzlich den Menschen zugerufen, sie sollten wegrennen „und alle sind in Panik geflüchtet, viele Menschen haben geschrien“. Auch ein AFP-Journalist sah vor Ort Menschen, darunter einige Familien mit Kindern, in verschiedene Richtungen laufen und hörte Schreie.Eine Augenzeugin, deren Name nur mit Katy angegeben wurde, sagte dem Londoner Radiosender LBC, sie habe zwei Verletzte gesehen - einen am Bein verletzten kleinen Jungen und eine regungslose Frau.



Londons Bürgermeister Sadiq Khan steht nach dem Vorfall im Londoner Stadtviertel South Kensington in engem Kontakt zu den Verantwortlichen der Polizei. Die Details würden noch nach und nach bekannt, teilte Khan via Twitter mit. Er habe mit dem stellvertretenden Chef der Metropolitan Police, Mark Rowley, gesprochen und sei auch weiterhin mit ihm in Kontakt. Die Polizei rufe die Bevölkerung dazu auf, die Gegend rund um den Ort des Unfalls während der Ermittlungen zu meiden.

A number of people have been injured in an incident involving a car in Exhibition Road. Follow @metpoliceuk for updates. pic.twitter.com/ZML00siGHu — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 7. Oktober 2017

Museen treffen Sicherheitsvorkehrungen

Nach dem Vorfall mit einem Auto, das mehrere Fußgänger im Londoner Stadtteil South Kensington erfasst hatte, haben einige der angrenzenden Museen besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Berichten zufolge schlossen das Natural History Museum und das Science Museum vorerst ihre Zugänge. Das Science Museum teilte bei Twitter mit, dass nach einem Befehl der Polizei keine weiteren Besucher in das Museum kommen dürften.

Das weltbekannte Victoria and Albert Museum war zwar zunächst weiter geöffnet. Die Eingänge zur Exhibition Road seien aber geschlossen, twitterte das Museum am Samstagnachmittag.



Zuvor hatte die britische BBC berichtet, alle drei Museen seien evakuiert worden.

Die Exhibition Road - Museumsmeile in London

Seit der Weltausstellung von 1851 ist die Exhibition Road das Herz des Londoner Museumsviertels. Sie beheimatet einige der größten Touristenattraktionen Großbritanniens: darunter das Museum für Naturgeschichte, das Wissenschaftsmuseum, das Victoria und Albert Museum sowie die Royal Albert Hall, eine der weltweit berühmtesten Konzerthallen. Auch das Londoner Goethe-Institut hat seinen Sitz in der Exhibition Road. Die Museumsmeile erstreckt sich vom Hyde Park in Richtung Süden bis in den Stadtteil South Kensington und zieht jährlich etwa elf Millionen Besucher an - davon ein Drittel Touristen aus dem Ausland.

Vorfall weckt böse Erinnerungen

Der Vorfall weckte bei vielen Menschen in London böse Erinnerungen: Großbritannien ist in diesem Jahr bereits fünf Mal Ziel eines Terroranschlags geworden. Mitte September explodierte in einer Londoner U-Bahn eine selbstgebaute Bombe. Rund 30 Menschen wurden verletzt. Ein Mann starb bei einem Angriff auf Moscheebesucher Ende Juni in der britischen Hauptstadt. Acht Menschen kamen Anfang Juni bei einem Angriff auf das Londoner Ausgehviertel Borough Market und die London-Bridge ums Leben.



Bei einem Bombenattentat auf die Besucher eines Konzerts in Manchester im Mai starben 22 Menschen. Im März war ein Attentäter auf der Londoner Westminster-Brücke mit einem Auto gezielt in Fußgänger gerast, bevor er einen Polizisten auf dem Gelände des Parlaments niederstach. Fünf Menschen starben.