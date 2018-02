Donauwörth Augenzeugin des Loveparade-Unglücks erinnert sich: Da ging es nur noch ums Überleben

Nadine Schmid erlebte die Massenpanik bei der Loveparade-Katastrophe 2010 in Duisburg hautnah. Im Prozess in Düsseldorf, wo die Tragödie juristisch aufgearbeitet wird, möchte sie nun aussagen und mit dem Erlebten endlich abschließen.

Die Schreie, die Hilferufe, die Panik und die Todesangst, sie sind wieder da, wenn Nadine Schmid ins Erzählen kommt. Die Erinnerungen wühlen sie immer noch auf und lassen sie beim Sprechen ins Stocken geraten. Trotzdem will die junge Frau von dem Tag berichten, der vor gut sieben Jahren ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Vom Glück, überlebt zu haben.

21 andere Besucher der Loveparade in Duisburg hatten dieses Glück nicht. An sie will Nadine Schmid erinnern. Die bei Donauwörth lebende 33-Jährige will Gerechtigkeit. Deshalb ist sie seit Dezember in Düsseldorf als Nebenklägerin an der juristischen Aufarbeitung des Unglücks beteiligt. Nach jetzigem Stand soll Nadine Schmid am 15. Februar als Zeugin aussagen. Dann wird sie dem Gericht erzählen, wie sie jenen 24. Juli 2010 erlebt hat.

Nadine Schmid wohnt damals in Köln. Sie ist zuvor schon auf der Loveparade in Berlin gewesen. Nun also Duisburg. Ihre Freundin kommt mit. Es ist ein warmer Samstag. Die gelernte Kommunikationsfachfrau und Wirtschaftsfachwirtin freut sich auf das Techno-Festival. Der Zug ist überfüllt. Trotzdem sind die meisten Fahrgäste gut gelaunt. Das damalige Festgelände liegt gegenüber des Duisburger Bahnhofs. Gelbe und orangefarbene Schilder führen die Besucher am Gelände entlang in engen Gassen zu einem Eingang. „Ich habe gedacht, oh, Duisburg ist aber eng. Das kam mir schon komisch vor.“ Als Sicherheitsleute an einer Absperrung die Menge aufhalten und Taschen kontrollieren wollen, beschwert sie sich bei einem der Männer. Sie erhält die lapidare Antwort: „Doch, das müssen wir.“ Die Menge murrt und Nadine Schmid erinnert sich: „Mir war nicht wohl dabei.“

Plötzlich ist das Kommando „3, 2, 1“ zu hören. Die Menge stürmt die Absperrung. „Ich bin mitgerannt“, erzählt Nadine Schmid, „sonst wären wir überrannt worden.“ Die Security muss machtlos zusehen. Wenigstens haben die Besucher nun wieder mehr Bewegungsfreiheit. Die Anspannung löst sich. Durch einen Tunnel geht es auf eine Rampe. Auf der Rampe allerdings stoppt ein Bauzaun die Menge. Er ist mit einer dicken Eisenkette gesichert. Es wird eng, immer enger. Die Kette muss weg. Aber das gelingt nicht, weder Nadine Schmid noch einem kräftigen, daneben stehenden Mann. Ein Durchkommen ist unmöglich, und von der Security oder der Polizei ist weit und breit nichts zu sehen. So hört niemand, dass die jungen Leute rufen: „Hallo, wir wollen hier durch!“ und: „Können Sie endlich öffnen, wir wollen zur Party!“ Und niemand sieht, dass von hinten immer mehr Menschen nachdrängen. Nadine Schmid gerät in Panik. Sie spürt keinen Boden mehr unter ihren Füßen. Sie merkt, wie an ihrem Rock gezogen wird, an ihrem T-Shirt. „Egal“, sagt sie sich, „Hauptsache, ich komme hier lebend raus!“ Sie sieht eine Frau, mit der sie zuvor öfter Blickkontakt gehabt hat, nach unten sinken und in der Masse verschwinden. Vermutlich ist die Frau in diesem Moment gestorben, denkt sie sich später.

"Es ging nur noch ums Überleben"

Nadine Schmid hat sich an die Hand ihrer Freundin geklammert. Doch nun werden die beiden Frauen auseinander gerissen. Sie verlieren sich aus den Augen. „Da ging es nur noch im Einzelkampf ums Überleben.“ Sie spürt ein Knie und Beine in ihrem Bauch, hat einen Ellenbogen an ihrem Hals, fürchtet, dass sie keine Luft mehr bekommt. Sie spürt immer mehr fremde Körper um sich herum. Sie schreit, hört viele Schreie, kippt mal nach rechts, mal nach links. Für kurze Zeit wird sie mit dem Gesicht gegen den Bauzaun gedrückt. Einmal schafft sie es, sich umzudrehen und zurück zum Tunnel zu schauen. Sie sieht tausende von Köpfen und denkt: „Oh Gott, sind das viele Menschen!“ Sie weiß aber auch: Jetzt ist es wirklich ernst. Es geht ums Überleben. In Todesangst ruft sie um Hilfe. Währenddessen hört die Frau Musik, die Bässe wummern, Menschen jubeln und tanzen – und ahnen offensichtlich nicht, welch schreckliche Tragödie sich gerade in ihrer unmittelbaren Nähe abspielt. Heute weiß man: Damals drängen aus zwei Tunneln Zehntausende zum Festivalgelände.

Gut eineinhalb Stunden sind die Frauen und Männer eingezwängt. Irgendwann drängen alle in Richtung einer Treppe. Aber es geht nicht voran. Nadine Schmid sieht einen Mann, der auf der Treppe stehen bleibt. Nadine Schmid schafft es, sich bemerkbar zu machen. Der Mann zieht sie nach oben. Sie ist gerettet. Später denkt sie: „Da oben feiern sie und da unten sterben sie.“ Dass es wirklich Tote gegeben hat, ahnt sie, als Sanitäter am Boden liegende Menschen mit Planen zudecken.

Nach fünf Jahren beginnen die Panikattacken

Nach ein, zwei Wochen sind die körperlichen Schmerzen weg. Nadine Schmid beschließt, nach Bayern zurückzukehren. Sie zieht in die Nähe von Donauwörth und findet neue Arbeit. Fünf Jahre lang geht sie ihr nach. Dann schlägt das zu, was man in der Medizin posttraumatische Belastungsstörung nennt. Panikattacken plagen die junge Frau, sie hat Angstzustände. Seit zwei Jahren ist sie krankgeschrieben.

Eine Traumatherapie hat ihr Linderung verschafft. „Heute geht es mir besser“, sagt Nadine Schmid. Jetzt will sie den Prozess hinter sich bringen. Sie ist Nebenklägerin und Zeugin. Vor Gericht wird sie noch einmal all die Fragen beantworten müssen, all die Szenen noch einmal durchleben. Nadine Schmid will sich ihnen stellen. Sie will aussagen in der Hoffnung, dann endlich mit dem Geschehenen abschließen zu können.