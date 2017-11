vor 13 Stunden AFP / dpa Los Angeles Amokläufer tötet in Kalifornien vier Menschen

Wieder eine Schießerei mit Toten in den USA: An einer Grundschule in Kalifornien sind laut Medienberichten am Dienstag mindestens fünf Menschen getötet worden, darunter der Täter. Zudem wurden etwa zwölf Menschen verletzt, auch Kinder.