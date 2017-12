vor 2 Stunden dpa Rom Aktivistin versuchte Jesus zu stehlen: Auf Petersplatz festgenommen

Eine Aktivistin der Frauenrechtsorganisation Femen hat an Weihnachten versucht, halbnackt aus der Krippe vor dem Petersdom in Rom das Jesuskind zu stehlen. Sie wurde zusammen mit einer anderen Frau aus der Ukraine festgenommen, wie die italienische Polizei am Montagabend mitteilte.