Panorama Abstrakte Terrorgefahr, Taschendiebe und mehr - Wie Polizei und Veranstalter Weihnachtsmärkte sichern wollen

Trotz des Terroranschlags in Berlin vor einem Jahr freuen sich viele Menschen in Deutschland auf die Weihnachtsmärkte. Die Städte haben ihre Sicherheitskonzepte überarbeitet. Ein Restrisiko bleibt.

Betonpoller und Kleinlaster, Sandsäcke und Stahlseile, Wassertanks und Metallstelen sollen die Weihnachtsmärkte in Deutschland vor Terroranschlägen schützen. Ein Jahr nach dem tödlichen Anschlag mit einem Lastwagen auf einen Berliner Weihnachtsmarkt haben die meisten Städte in Deutschland ihr Sicherheitskonzept überarbeitet, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Fast überall werden mehr Polizisten unterwegs sein: gut sichtbar mit Maschinenpistole, aber auch in Zivil. Einige Städte wie Frankfurt am Main, Dresden und Kiel richten Polizeiwachen auf dem Weihnachtsmarkt ein.



Manche Städte verschönern die klotzigen Absperrungen: Bochum verpackt sie wie Weihnachtsgeschenke, mit bunter Folie und roten Schleifen. In Augsburg werden die Kleinlaster der Händler als Terrorsperren geparkt - und dekoriert. München setzt unter anderem Pflanzkübel als Sicherheitssperren ein - mit zur Jahreszeit passendem Immergrün.



Videoüberwachung und Lautsprecheranlagen sowie vereinzelte Taschenkontrollen sollen auch Millionen Menschen ein unbeschwertes Vergnügen bei Glühwein und Lebkuchen ermöglichen. München, Nürnberg, Augsburg und Trier haben zudem stichprobenartige Kontrollen von Taschen, Rucksack und Gepäck angekündigt. Videokameras sind zumindest in Städten wie Frankfurt, Potsdam, Kiel, Oldenburg und Trier im Einsatz. Lautsprecheranlagen gibt es unter anderem in Frankfurt, München und Nürnberg. Der Dresdner Striezelmarkt hat ein eigenes Wlan-Netz für die Kommunikation im Notfall.



Trotz abstrakter Terrorgefahr - Die meisten Menschen wollen Weihnachtsmärkte besuchen



Die meisten Menschen lassen sich von der abstrakten Gefahr eines Terroranschlags nicht schrecken. Fast drei Viertel der Erwachsenen geben in einer repräsentativen Studie des Meinungsforschungsinstituts YouGov an, mindestens einen Weihnachtsmarkt besuchen zu wollen.



Der Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz öffnet ein Jahr nach dem Anschlag mit zwölf Toten auch wieder - gesichert von Betonsperren. Fast alle Händler sind wieder dabei, nur einer habe nicht mehr gewollt, heißt es beim Schaustellerverband. Zum Gedenken an die Opfer bleibt der Markt aber am Jahrestag des Attentats (19. Dezember) geschlossen.



Große und berühmte Weihnachtsmärkte sind nach Einschätzung eines Terrorismus- und Radikalisierungsforschers von der Universität Kiel grundsätzlich ein attraktives Ziel für Terroristen. „Da sind viele Menschen, es gibt einen ungehinderten Zugang, und sie sind ein Symbol sowohl für Christentum als auch für Konsumkultur“, sagte Jannis Jost vom Institut für Sicherheitspolitik der Deutschen Presse-Agentur.

Sicherheit auf Weihnachtsmärkten: Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick Wie gefährdet sind deutsche Weihnachtsmärkte? Die Sicherheitsbehörden von Bayern bis Bremen betonen, dass es derzeit keine konkreten Hinweise auf geplante Anschläge gebe. Im selben Atemzug weisen sie aber auch auf eine "abstrakte Gefährdungslage" hin, die Vorsicht erfordert. Das verdeutlicht auch der Fall der jüngst festgenommenen Syrer. Medien berichteten nach den Festnahmen, die sechs Männer hätten ein Attentat auf einen Weihnachtsmarkt beziehungsweise ein Einkaufszentrum in Essen geplant.



Nach einen Tag wurden sie aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Den Ermittlern zufolge gab es "keine dringenden Hinweise auf die Vorbereitung eines Anschlags oder einer IS-Mitgliedschaft", trotzdem aber generell Hinweise auf Bezüge der Männer zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) wie auch darauf, dass sich die sechs Syrer mit "Anschlagsszenarien" befassten.

Wie werden Weihnachtsmärkte allgemein gesichert? Wie bei inzwischen nahezu allen Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen errichten Polizei und Veranstalter im ganzen Land auch rund um Weihnachtsmärkte mobile Verkehrssperren, um das Durchbrechen von Fahrzeugen zu verhindern. Das gehört schon seit den schweren Lastwagenanschlag von Nizza im Sommer 2016 zum Standard.



Am Münchner Christkindlmarkt, am Weihnachtsmarkt vor dem Kölner Dom, am Berliner Breitscheidplatz sowie an unzähligen weiteren Weihnachtsmärkten werden Betonblöcke oder -poller aufgestellt. In Kiel und Lübeck etwa arbeitet die Polizei mit sogenannten Big Bags. Das sind mit Sand oder Kies gefüllte Baustellensäcke, die fast zwei Tonnen wiegen. Anderswo nutzt sie mobile Wassertanks oder Müllwagen.

Werden auch bewaffnete Polizisten patrouillieren? Ja, an vielen Orten kündigte die Polizei wieder Patrouillen mit Beamten an, die offen Maschinenpistolen tragen. Auch das gehört inzwischen fast zum gewohnten Straßenbild. Genauere Auskünfte geben die Behörden aus taktischen Gründen meist nicht. Sie betonen jedoch fast überall, dass sie auf Märkten "verstärkt" präsent sein werden.



Sichtbare Polizeistreifen und -posten werden dabei nur ein Teil des Sicherheitskonzepts sein. In Bremen, Trier, Potsdam, Dresden und vielen anderen Städten werden zusätzlich Zivilpolizisten auf und um Veranstaltungen unterwegs sein. Sie sollen Situationen beobachten und bei Bedrohungslagen, aber auch bei Diebstählen einschreiten.

Welche weiteren Sicherheitsvorkehrungen gibt es? Hinzu kommen mitunter Kontrollstellen an Zufahrtsstraßen. Teilweise sind auch stichprobenartige Taschenkontrollen und der Einsatz von Überwachungskameras geplant. In Dresden etwa traf die Polizei nach eigenen Angaben umfangreiche "logistische Vorkehrungen", um bei Anschlägen schnell und massiv einzuschreiten. "Das Vorhalten von Interventionskräften ist ein Beispiel hierfür", erklärt sie.



Auf größeren Weihnachtsmärkten in Metropolen werden teilweise sogar eigene mobile Polizeiwachen errichtet, wo die Fäden zusammenlaufen. In vielen Fällen setzen die Veranstalter zusätzlich auch noch private Wachleute ein, um die Sicherheit der Märkte zu erhöhen.

Reichen die Schutzkonzepte aus? Zweifel an der Wirksamkeit von Betonblöcken gegen Durchbrüche mit schweren Fahrzeugen gibt es immer wieder. So sorgten Berichte über Tests mit mobilen Sperren für Aufsehen, die auch größere Lastwagen zwar mehr oder weniger schwer beschädigten, deren Wucht allerdings nicht umgehend abstoppen konnten. Es gibt aber unterschiedliche Typen. Die Polizei setzt weiterhin auf Betonblöcke oder Big-Bag-Sperren.



Auch was die Sicherheitsvorkehrungen gegen andere Anschlagsformen angeht, bleiben trotz aller Vorsorge immer Unsicherheiten. "Eine hundertprozentige Sicherheit kann und wird es nicht geben", mahnte der brandenburgische Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke bei der Präsentation des Sicherheitskonzepts für den Potsdamer Weihnachtsmarkt.



Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (CDU) sagte kürzlich, die Polizei werde "sehr, sehr wachsam" sein. Es bringe aber nichts, die ganze Stadt "zuzupollern oder Mauern zu errichten". Zu starke Maßnahmen würden die Atmosphäre "ersticken". (AFP) (AFP)

„Gut ausgebildete und gut ausgestattete Polizisten sind durch nichts zu ersetzen“



„Die Täter, mit denen wir es in Deutschland überwiegend zu tun haben, fahren aber nicht quer durchs Land zum attraktivsten Ziel“, glaubt der Politik- und Islamwissenschaftler. „Sie suchen sich nicht das beste und größte Ziel, sondern schlagen relativ opportunistisch in ihrem Umfeld zu.“ Zwei Polizisten sowie einige Betonpfeiler könnten bei diesen Tätern durchaus schon zu der Einschätzung führen, dass ein bestimmter Weihnachtsmarkt kein attraktives Ziel sei - unabhängig von der tatsächlichen Schutzwirkung der Maßnahmen.



Poller seien grundsätzlich eine gute und preiswerte Schutzmaßnahme, sagte Terrorismusforscher Jost. „Sie wirken allerdings nur gegen Fahrzeuge und das vielleicht auch nicht so optimal, wie es möglich wäre. “ Die Wirksamkeit hänge von der Qualität der Betonsperre ab. Einzeln aufgestellte Poller etwa könnten auch mitgerissen werden, besonders wirksam, aber auch teurer seien dagegen im Boden fest verankerte Sperren. Es komme aber vor allem auf die Menschen an: „Gut ausgebildete und gut ausgestattete Polizisten sind durch nichts zu ersetzen, weil sie auf alles reagieren können, vom verlorenen Kleinkind über Taschendiebe bis zum massiven Terroranschlag.“

Im Gedränge der Weihnachtsmärkte lauern die Taschendiebe - Vorsicht beim Anrempeln oder beim Fleckentrick



Ein gemütlicher Familienbummel, ein Glühweinumtrunk mit den Kollegen oder Schlangestehen an Marktbuden: Wenn dieser Tage landesweit die Weihnachtsmärkte öffnen, ist auch wieder Hochzeit für die Taschendiebe. Im dichten Gedränge kann es nur wenige Sekunden dauern, bis das Portemonnaie, die Kreditkarten oder die Autoschlüssel weg sind. Die Polizei rät zu einigen Vorsorgemaßnahmen: