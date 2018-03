Berlin 35.300 neue Fälle in einer Woche: Grippewelle auf neuem Höhepunkt - bundesweit mindestens 213 Todesopfer

Die Grippewelle in Deutschland hat einen neuen Höhepunkt erreicht: Allein in der vergangenen Woche verzeichnete das Robert-Koch-Institut (RKI) knapp 35.300 neue Influenzafälle.

Wie das RKI am Mittwoch weiter mitteilte, wurden in der aktuellen Grippesaison nun insgesamt mehr als 119.500 Influenzafälle registriert. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung geraten die Praxen wegen der Grippewelle an ihre Kapazitätsgrenzen.



Die rund 35.500 neu registrierten Fälle bedeuten eine deutliche Zunahme im Vergleich zur Vorwoche, in der rund 23.400 neue Fälle registriert worden waren. Nahezu flächendeckend verzeichnen die Wissenschaftler derzeit in Deutschland stark erhöhte Fallzahlen - unter anderem in der Westhälfte Deutschlands sowie in weiten Teilen Sachsens, Nordbayerns und Südthüringens.



Kassenärztechef Andreas Gassen sagte der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vom Donnerstag laut Vorabmeldung, die anhaltende Grippewelle führe viele Arztpraxen an die Grenzen ihrer Behandlungsmöglichkeiten. „Teilweise gelangen die Praxen aber an ihre Kapazitätsgrenzen“, betonte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.



Die Ärzte stemmten die Herausforderung „und versorgen die außergewöhnlich vielen grippekranken Patienten“. Allerdings bat Gassen Patienten auch „um Verständnis dafür, falls Terminplanungen auf Grund des Ansturms auf die Praxen kurzfristig verändert werden müssen“.



Bundesweit mindestens 213 Grippe-Tote