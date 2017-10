vor 1 Stunde AFP Friedberg 30.000 Bierflaschen verteilen sich bei Unfall auf hessischer Autobahn

Bei einem Verkehrsunfall haben sich auf der Autobahn 45 in Hessen am Mittwoch rund 30.000 Flaschen Bier über die Fahrbahn verteilt.

Wie die Polizei in Friedberg mitteilte, kollidierte eine Autofahrerin mit einem Getränkelaster, dessen Plane an der Mitteilleitplanke aufriss. Vom Laster fielen daraufhin etwa 1500 Bierkisten auf die Fahrbahn.



Nach dem Unglück zwischen den Anschlussstellen Florstadt und Wölfersheim wurde die Autobahn am Vormittag vorübergehend voll gesperrt. Am frühen Nachmittag dauerten die Reinigungsarbeiten noch an, eine Spur war aber wieder befahrbar. Die Autofahrerin kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.