vor 6 Stunden dpa Offenbach/Rheinfelden 17 Grad gilt es zu schlagen: Ist ein neuer Wärmerekord an Silvester möglich?

Gut möglich, dass der Silvestertag einen Wärmerekord aufstellt: Die Temperaturen lagen am Sonntag bei 7 Grad an der Ostsee und 16 in der Südhälfte Deutschlands. Am Oberrhein steuerten die Werte auf „ungewöhnlich milde 18 Grad“ zu.