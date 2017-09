London Explosion in Londoner U-Bahn - Vorfall wird laut Polizei als "terroristisch" behandelt

In der U-Bahn-Station Parsons Green in London hat es einen Zwischenfall gegeben. Augenzeugen sprachen von einer Explosion, es gibt mehrere Verletzte. Der Vorfall wird laut Polizei als "terroristisch" behandelt. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Officers attended with @BTP along with @LondonFire & @Ldn_Ambulance We would advise people to avoid the area. More info as we get it — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 15. September 2017

Anyone with images from the scene at #ParsonsGreen tube station is asked to upload them to https://t.co/l9dn1FQr7B pic.twitter.com/6ZzZBnlNG6 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 15. September 2017

Awaiting verificiation and confirmation but suspicion is it may not have gone as planned #ParsonsGreen bag... wires... explosion.. pic.twitter.com/TKXDp3qriP — Rupert Evelyn (@rupertevelyn) 15. September 2017

In einem vollbesetzten U-Bahn-Waggon in London hat es nach Medienberichten am Freitagmorgen eine Explosion gegeben. Die Metro-Haltestelle Parsons Green wurde gesperrt, der Zugverkehr teilweise unterbrochen, wie die Polizei mitteilte. Beamte seien vor Ort und zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz, teilte der Londoner Ambulanz-Service mit. Der Sender BBC berichtete von mehreren Verletzten mit Verbrennungen.Augenzeugen sprachen von einem lauten Knall und einer „Flammenwand“, die sich in dem U-Bahn-Waggon ausgebreitet haben soll. Die Menschen seien in Panik aus der U-Bahn-Station geflohen. Der Verkehr der Linie District Line zwischen den U-Bahn-Stationen Earls Court und Wimbledon wurde laut einer Mitteilung des U-Bahn-Betreibers eingestellt. Auf Twitter bestätigte die Londoner Polizei, dass sie gegen 8.20 Uhr (Ortszeit; 9.20 Uhr MESZ) zum Unfallort gerufen wurde. In einem Post ruft die Polizei die Bevölkerung auch dazu auf, sich vom Unfallort fernzuhalten. Die Londoner Feuerwehr rief via Twitter Zeugen dazu auf, alles zu melden, was auf eine terroristische Bedrohung hindeuten könnte.Die Polizei ruft die Londoner Bevölkerung dazu auf, den Fahndern Bilder- und Videomaterial des Vorfalls zur Verfügung zu stellen:In sozialen Medien kursierte ein Bild von einem weißen Eimer, der angeblich eine kleine Explosion ausgelöst haben soll. Aus dem Eimer hingen Drähte. Die Polizei bestätigte die Echtheit des Fotos noch nicht.Der britische Fernsehjournalist Rupert Evelyn teilte den folgenden Tweet:Der Vorfall wird laut Polizei als "terroristisch" behandelt. In Großbritannien gilt derzeit die Terrorwarnstufe hoch. Bei vier Anschlägen in diesem Jahr wurden 36 Menschen getötet. Laut Zeit Online hat Premierministerin Theresa May den Nationalen Sicherheitsrat einberufen.