Berlin Deniz Yücel hat Deutschland schon wieder verlassen - Aber ich bin unter Freunden

Der nach einem Jahr aus türkischer Haft entlassene Journalist Deniz Yücel hat Deutschland nach einem Zwischenstopp schon wieder verlassen.

„Ich bin nicht in Deutschland. Aber ich bin unter Freunden“, schrieb der 44-jährige „Welt“-Korrespondent am Samstag auf Twitter. Auf einem angehängten Foto ist er mit seiner Ehefrau und acht weiteren Menschen auf einer Wiese zu sehen. Es scheint recht warm zu sein, denn die meisten tragen nur Hemden beziehungsweise T-Shirts.

Yücel hatte ein Jahr ohne Anklage in der Türkei im Gefängnis gesessen. Am Freitag ordnete ein Gericht seine Freilassung an. Bereits wenige Stunden später verließ er mit seiner Frau per Flugzeug die Türkei und landete am späten Abend in Berlin.

Ich bin nicht in Deutschland. Aber ich bin unter Freunden. Almanya'da degilim. Ama dostlarlayim. @welt #FreeDeniz pic.twitter.com/BKjGI4P11p — Deniz Yücel (@Besser_Deniz) 17. Februar 2018

„Welt“-Chefredakteur Ulf Poschardt schrieb am Samstag auf Twitter angesichts der Vielzahl von Anfragen: „Deniz geht es gut, er genießt sein Leben in Freiheit, wir lassen ihn in Ruhe.“



Yücel selbst hatte sich am Freitagabend per Videobotschaft zu Wort gemeldet. Darin dankte er allen, die während der Haft an seiner Seite standen. Er wisse bis heute nicht, warum er verhaftet und „als Geisel genommen“ worden sei, sagte der deutsch-türkische Journalist. „Und ich weiß auch nicht, warum ich heute freigelassen wurde.“ Die türkische Staatsanwaltschaft fordert für ihn 18 Jahre Haft wegen „Volksverhetzung“ und „Terrorpropaganda“.