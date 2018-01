vor 1 Stunde Steffen Rüth Exklusiv Musik a-ha-Sänger Morten Harket: „Wir nehmen nichts als gegeben hin“

Es hat lange gedauert, bis die norwegische Band a-ha ein Unplugged-Album aufgenommen hat. Es war für die Band in vielerlei Hinsicht ein Experiment – jedoch ein gelungenes. 2018 sind die Musiker mit dem Album auf Tour und kommen unter anderem am 5. Februar nach Zürich. Zudem treten sie im Rahmen ihrer "Electric Summer"-Tour am 21. Juli in Balingen und am 22. Juli in Freiburg auf. SÜDKURIER-Mitarbeiter Steffen Rüth hat Sänger Morten Harket zum Interview getroffen. Mit Videos!