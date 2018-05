vor 1 Stunde Sascha Rettig Exklusiv Film Wim Wenders, der Papst und "Star Wars" - das Filmfestival Cannes startet

Regie-Legende Jean-Luc Godard ist dabei. Genauso wie Wim Wenders, Penélope Cruz, Javier Bardem und das neue „Star Wars“-Abenteuer. Das Filmfestival in Cannes an der Côte d’Azur will vom 8. bis 19. Mai 2018 wieder mit Stars glänzen. Doch hinter den Kulissen brodeln auch Konflikte, weiß SÜDKURIER-Film-Experte Sascha Rettig.