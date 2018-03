Zürich Wie in Mondlicht getaucht

Heinz Holliger hat ein Musiktheater über Nikolaus Lenau geschrieben: Der Dichter starb geistig umnachtet. Die Uraufführung in Zürich geriet zur Sternstunde

Der Wahnsinn lässt ihn nicht los. Robert Schumann, Friedrich Hölderlin, Robert Walser, Adolf Wölfli – mit all diesen rastlosen, depressiven, psychisch labilen und in irgendeiner Nervenheilanstalt gestrandeten Künstlern hat sich der Schweizer Komponist Heinz Holliger immer wieder auseinandergesetzt. Jetzt ist noch ein weiterer hinzugekommen: Der österreichische Dichter Nikolaus Lenau. Auch er endete in geistiger Umnachtung in einer Pflegestätte bei Wien. Sechs Jahre zuvor, 1844, hatte er einen Schlaganfall erlitten und wurde in eine Nervenheilanstalt bei Stuttgart eingeliefert. Heinz Holliger hat ihn zum Mittelpunkt seines Musiktheaters „Lunea“ gemacht, mit dessen Uraufführung das Opernhaus Zürich jetzt eine Sternstunde erlebte.

Warum sind es immer wieder die Wahnsinnigen, an denen sich Holligers kompositorische Fantasie entzündet? „Sie sind nicht von Konventionen gefesselt“, sagt Holliger im Interview mit dem Dramaturgen Claus Spahn. „Ihre Gedanken entwickeln sich ganz frei bis ins Kosmische.“ Die Offenheit und Unangepasstheit des Geistes als Vorausseztung fürs Schöpfertum. Hier liegen Holligers Affinitäten zu einem Nikolaus Lenau. Man sollte das „Kosmische“ nicht als Ausdruck einer irgendwie esoterischen Haltung des im Grunde eher bodenständigen Schweizers nehmen, aber das Wort umschreibt doch gut, was Holliger in seinem neuen Musiktheater – es ist erst das zweite des bereits 78-jährigen Komponisten – gelungen ist. Nicht zufällig erinnert der Titel „Lunea“, dieses Anagramm aus den Buchstaben von Lenaus Name, an „Luna“, das lateinische Wort für Mond. Irgendwie mondsüchtig und sonnambul ist auch diese Musik und zieht einen Blatt für Blatt immer tiefer hinein in einen zeitlupenartigen Traum.

Tatsächlich bezeichnet Holliger die einzelnen Szenen des eindreiviertelstündigen Stücks als Blätter. 23 sind es insgesamt, die Texte entstammen Tagebuchnotizen, Gedichten und Briefen Lenaus, die Händl Klaus zu einem Libretto zusammengebunden hat. Es gibt keine Chronologie, „Lunea“ ist keine biografische Oper, und doch spannt das Libretto einen großen Bogen von Lenaus Schlaganfall bis zu seinem Verlöschen. Dazwischen tauchen Freunde und Frauenfiguren auf wie Erinnerungen Lenaus. Der Dichter selbst wird von dem großartigen Christian Gerhaher einfühlsam verkörpert. Holliger hat ihn nicht als vordergründig Wahnsinnigen angelegt, obwohl es ein paar Moment gibt, in denen es aus ihm herausbricht wie aus Büchners Lenz. Oft aber steht dieser Lenau da wie neben sich, als beobachte er die Vorgänge in seinem eigenen Kopf.

Die Musik fließt meist langsam dahin, wie retardiert. Leise Paukenschläge strukturieren die Zeit. Holliger hat diesen Zeitstrom in fast unwirklichen Klangfarben ausgemalt, eben wie in Mondlicht getaucht. Manchmal weiß man erst gar nicht, was genau man hört, so raffiniert geht er hier mit dem Orchester (Philharmonia Zürich) um, das er bei der Uraufführung auch selbst leitet. Ein Cimbalon (eine Art Hackbrett) bereichert das Orchester um weitere, sehr eigentümliche Farben, und ein Chor (Basler Madrigalisten) verdichtet und erweitert die Stimmen des fünfköpfigen Solistenensembles – neben Gerhaher als Lenau sind dies Juliane Banse als ferne Geliebte Sophie von Löwenthal, Sarah Maria Sun in verschiedenen Rollen, Annette Schönmüller als Lenaus Schwester Therese und Ivan Ludlow als Lenaus Schwager Anton Schurz). Häufig erklingt der Chor von hinter der Bühne, wie Stimmen im Kopf Lenaus. Aber nichts davon wirkt übertrieben oder plakativ. Effektmalerei ist Holligers Sache nicht. Seine Musik bleibt immer auch analytisch und reflektiert, doch gelingt ihm hier tatsächlich das Kunststück, die grundsätzlich rationale Konstruktion auch emotional fassbar werden zu lassen.

Die Inszenierung hat Opernintendant Andreas Homoki selbst in die Hand genommen. Und die einerseits auf eine kleine Kammer und wenige Requisiten reduzierte Bühne (Frank Philipp Schlössmann) und die andererseits detailreichen, aber sämtlich in Graublautönen gehaltenen Kostüme (Klaus Bruns) passen perfekt zur Musik. Auch sie ist ja kammermusikalisch angelegt, ausdifferenziert in ihrer Klanglichkeit, ohne aber schrillbunt zu werden. Das fahle Licht (Franck Evins) unterstreicht die irreale Atmosphäre, in der sich die Figuren bewegen wie in einem Traum. Mal starren sie Lenau an, mal blicken sie durch ihn hindurch. Direkte Kommunikation gibt es nur wenig.

Homoki versteht sich als Stückvermittler, als Diener einer Partitur, die für alle neu ist und der daher kein Regiekonzept übergestülpt werden sollte – was, wie man sieht, eine starke Bildästhetik nicht ausschließt. Dennoch empfiehlt es sich, vor der Aufführung die kurzen Inhaltsangaben zu den 23 Lebensblättern zu lesen, die das Programmbuch mitgibt. Sie erhellen vor allem die Figurenkonstellationen und Hintergründe zu Lenaus Leben, die in der grundsätzlich zurückhaltenden Inszenierung dann doch nicht so deutlich werden, wie es vielleicht wünschenswert gewesen wäre.

Weitere Aufführungen: 8., 13., 15., 18., 23. und 25. Februar. Infos und Tickets: www.opernhaus.ch

.Ein Blick in die Probenarbeit und was die Sängerin Sarah Maria Sun über „Lunea“ erzählt:www.sk.de/

Der Komponist

Heinz Holliger, 1939 in Bern geboren, machte zunächst als Oboist Karriere. Bald begann er auch zu komponieren, seit den Achtzigerjahren dirigiert er auch. Dem schweizerischen und süddeutschen Raum ist Holliger zeitlebens treu geblieben. 1959-63 war er Solo-Oboist im Symphonieorchester der Basler Orchester-Gesellschaft, 1964-2003 lehrte er an der Musikhochschule Freiburg. "Lunea" ist sein zweites Musiktheater. Das erste, "Schneewittchen", wurde 1998 ebenfalls am Opernhaus Zürich uraufgeführt. (esd)