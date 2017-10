vor 2 Stunden Martin Schwickert Exklusiv Kino „What Happened To Monday?“: Noomi Rapace zeigt im Kino eine düstere Zukunftswelt

Der Science-Fiction-Film „What Happened To Monday?“ (ab 12. Oktober 2017 im Kino) treibt das Prinzip der Mehrfachrolle auf die Spitze. Schauspielerin Noomi Rapace schlägt sich gleich in sieben Rollen durch eine grimmige Zukunftswelt, die an Überbevölkerung leidet. Mit Trailer!