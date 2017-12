Basel Wenn sich Puppen entpuppen

Antonio Latella inszeniert Rossinis Aschenputtel-Oper „La Cenerentola“ am Theater Basel

Düster die Bühne, ein riesiger, eingeschwärzter Blumenstrauß ragt auf. Auf dieser Bühne (Antonella Bersani) wird kein zuckriges Märchen gespielt. Eine junge Frau sitzt am schäbigen Tisch – Angelina, das Aschenputtel im kurzen Hemdchen. Sie singt die Ballade vom König, der nicht mehr allein sein wollte und unter drei Schwestern „die Unschuld und die Güte“ wählte („Una volta c’era un Re“). So weit, so gut, davon handeln im Kern das Märchen vom Aschenputtel und auch die Rossini-Oper „La Cenerentola“.

In der Basler Inszenierung des Italieners Antonio Latella hat Aschenputtel eine große gesichtslose Stoffpuppe umgeschnallt. Aus dieser Großpuppe klaubt sie eine kleine Puppe mit Königskrone. Auch die anderen Personen sind mit großen Stoffpuppen behängt. Allmählich entpuppen sie sich. Was steckt dahinter? Beim Zuschauen erschließt sich das Puppen-Konzept nicht.

Mit viel gutem Willen könnte man sagen: Antonio Latella, Theaterintendant der Biennale Venedig, will hier die komische Oper in Rossinis Sinne weitertreiben. Bereits Rossini und sein Librettist strichen Elemente von Phantastik und Magie aus Perraults Märchenvorlage. Die Rolle der guten Fee übernimmt Alidoro, der Lehrmeister des Prinzen. Die böse Stiefmutter ist durch einen Stiefvater ersetzt. Schon Rossini spitzt das Märchen auf Männer zu – und die Basler Inszenierung erst recht.

Der Prinz ist mit seinem Diener in einer homoerotischer Beziehung verbandelt. Hatte der Diener zu Beginn eine Prinzenpuppe ungeschnallt, so trug sein Herr eine einfache Puppe am Leib. Am Ende dürfen sie sich „in Wirklichkeit“ vereinigen, in Alltagsanzügen (Kostüme Graziella Pepe). Aschenputtel nimmt den Prinzen nur pro forma zum Mann. Sie ist eine selbstbewusste junge Frau, souverän genug, den Prinzen freizugeben für dessen wahre Liebe.

Souverän, sowohl darstellerisch als auch sängerisch, ist Vasilisa Berzhanskaya in der Titelrolle, Gast von der Deutschen Oper Berlin. Ihr warm strahlender Mezzosopran kennt ebenso die zwitschernden Koloraturen wie auch tiefe Innerlichkeit als Kontrast zu den aufgebrezelten, schrillen Stiefschwestern Clorinda (Sarah Brady) und Tisbe (Anastasia Bickel). Bassbariton Andrew Murphy zeigt sich als Stiefvater in bester Buffo-Spiellaune, speziell virtuos und witzig sein Zungenknoter „Sia qualunque delle figlie“ im zweiten Akt.

Juan José de León als knuffliger Prinz ist nicht nur ein höhensicherer Tenor, sondern spielt auch die Ambivalenz seiner Figur. Er kann sich Aschenputtels Reizen nicht völlig verschließen, was seinen Liebhaber und Diener ärgert, wobei Vittorio Prato seinem gepflegten Bariton durchaus gefährliche Schärfe geben kann. Spielleiter ist ausgerechnet der Prinzenerzieher (Tassos Apostolou mit wohltönendem Bass). Er bedient den Schweinwerfer, dirigiert schon mal die Sänger, und lässt Aschenputtels Schuhe vom Bühnenhimmel fallen. Überhaupt: In puncto Personenführung brilliert die Inszenierung, getragen von Rossinis schmetterlingsleichten Melodien, in ihrer sprühenden Frische und zündenden Melodik präsentiert vom Sinfonieorchester Basel unter Leitung von Daniele Squeo.

Die nächsten Aufführungen: 21. und 31. Dezember; 14., 17. und 22. Januar. Karten und Infos: www.theater-basel.ch