vor 2 Stunden Uli Fricker Exklusiv Kultur Weil Fasnacht ist: Ein Loblied auf das Männerballett

Im Gegenlicht: An Fasnacht zwängen sich Männer gruppenweise in enge Trikots. Sie tanzen – oder versuchen es wenigstens. Das Feuilleton ignoriert diese Mühen leider. SÜDKURIER-Redakteur Uli Fricker will das ändern.