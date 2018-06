Kultur Was ist eigentlich der Börsenverein des Deutschen Buchhandels? Buchexperte Christoph Bläsi gibt Antworten

Was ist eigentlich der Börsenverein des Deutschen Buchhandels? Buchexperte Christoph Bläsi gibt Antworten

Weder kegeln noch zocken: Buchexperte Christoph Bläsi erklärt, warum der Verein mit Aktien nichts am Hut hat und was ihn weltweit einzigartig macht.

Herr Bläsi, was ist der Börsenverein des Deutschen Buchhandels?

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels vertritt die Interessen der deutschen Verlage, Buchhändler und Zwischenbuchhändler. In dieser Vielfalt seiner Mitglieder ist er international einzigartig.

Was sind Zwischenbuchhändler?

Das sind Unternehmen, mit denen die Kunden nicht in Kontakt kommen. Sie beliefern die lokalen Buchhändler mit den Büchern verschiedener Verlage. Es handelt sich dabei um gerade mal zwei oder drei Firmen, die den deutschen Markt weitgehend unter sich aufteilen.

Widersprechen die Interessen dieser Gruppen nicht einander?

Das kommt in der Tat vor. Zunächst aber bestehen vor allem Gemeinsamkeiten: etwa darin, dem Medium Buch in der deutschen Kultur eine angemessene Bedeutung zu sichern. Das gelingt durch Veranstaltungen wie die Verleihung eines Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Ein anderes gemeinsames Interesse besteht in günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Buchverkauf.

Wie will man diese durchsetzen?

Indem man beispielsweise Lobbyarbeit für die Buchpreisbindung betreibt und diese gegen Angriffe schützt.

Der Börsenverein setzt sich also zusammen aus Buchhandlungen, Zwischenbuchhändlern und Verlagen. Müssen alle Verlage Mitglied sein?

Nein. Aber die Mitgliedschaft bietet Vorteile, die kaum jemand ausschlägt. Unterm Strich sind deshalb bis auf wenige Ausnahmen alle Buchhändler und Verlage Mitglied.

Beim Wort „Verein“ denkt man an gesellige Kegelclubs, bei „Börse“ an zockende Investment-Banker. Woher kommt der Name, und welche der beiden Assoziationen passt besser zu dieser Institution?

Der Verein ist einfach nur eine frühe Sprachstufe aus dem 19. Jahrhundert für das, was heute gemeinhin als Verband gilt. Die Börse erklärt sich aus den historischen Wurzeln dieses Verbands. Gegründet wurde er nämlich, damit er nach den jährlich stattfindenden Leipziger Buchmessen die Geschäfte zwischen den Buchhändlern und Verlagen abrechnet. Diese Hauptaufgabe ist schon früh weggefallen, weil man dazu überging, die Abrechnungen über die Bücher zu erledigen. Der Name ist aber geblieben.

Mit Aktienkursen und Dax-Unternehmen hat er also überhaupt nichts zu tun?

Nein, nicht das Geringste. Auch Assoziationen mit der Frankfurter Börse sind völlig falsch. Schließlich wurde der Verband in Leipzig gegründet.

Was tut man im Börsenverein? Wie oft trifft man sich? Was wird da besprochen?

Einmal im Jahr findet eine Hauptversammlung statt. Die einzelnen Gruppen, also die Verlage, Buchhändler und Zwischenbuchhändler, haben ihre eigenen Ausschüsse, die aus der Hauptversammlung heraus bestimmt werden.

Wie wird der Vorstand bestimmt?

In der Hauptversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Die Satzung sieht zudem bei der Wahl des Vorstehers einen ständigen Wechsel vor. Kam der bisherige aus dem Verlagswesen, muss als Nachfolger eine Person aus dem Buchhandel gewählt werden. Damit will man verhindern, dass der Börsenverein sich zur Interessensvertretung einer einzelnen Handelsstufe entwickelt.

Ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Verband mehrere Branchen in sich vereint?

Das ist es. In anderen Ländern finden Sie einen Verband für die Verlage und einen für die Buchhändler. In Deutschland dagegen gruppiert sich ein einzelner Verband um das Produkt Buch und verfolgt es durch alle Handelsstufen. Er verfügt über eine große Geschäftsstelle und betreibt dort Marktforschung, erhebt Metadaten des Buchmarktes und stellt sie seinen Mitgliedern zur Verfügung, gibt das Wochenmagazin „Börsenblatt“ heraus...

Das ist so, als gäbe es einen Verein zur Förderung des Autos. Und in diesem Verein sitzen der ADAC, der Verband der Automobilindustrie, die IG Metall...

...und der Verband der Werkstätten, ja genau so muss man sich das vorstellen.

Aber der Verband der Automobilindustrie hat doch in vielen Punkten ganz andere Ziele als die IG Metall!

Nun, innerbetriebliche Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sind nicht Gegenstand des Börsenvereins. Insofern passt das von Ihnen erwähnte Beispiel nicht ganz. Aber es gibt trotzdem extreme Gegensätze. Es ist zum Beispiel sehr schwierig, die Interessen einer Buchhandelskette wie Hugendubel mit denen einer Ein-Mann-Buchhandlung zu vereinen. Das Gleiche gilt für die Verlage, wo einer großen Gruppe wie Randomhouse viele Zwei- oder Drei-Personen-Verlage gegenüberstehen. Und nicht zuletzt unterscheiden sich natürlich noch die Interessen der Verlage insgesamt oft genug von denen der Buchhändler.

Inwiefern?

Geht es nach den Verlagen, so sind die Rabatte möglichst niedrig. Geht es dagegen nach den Buchhändlern, so sind sie möglichst hoch. Es ist offensichtlich, dass das nicht zusammenpasst. Das verschärft sich noch durch das Auftreten von Online-Buchhändlern wie Amazon. Für kleine Verlage ist ein solches Unternehmen existenzbedrohend, große Verlage dagegen machen mit ihm wunderbare Geschäfte.

Ist der Börsenverein angesichts solcher Widersprüche wirklich noch die ideale Form der Interessensvertretung? Oder müsste er sich nicht aufspalten?

Weder das eine noch das andere. Die Herausforderungen der vergangenen Jahre waren bereits enorm. Trotzdem ist der Börsenverein daran nicht zerbrochen. Deshalb glaube ich, dass er auch auf absehbare Zeit nicht zerbrechen wird. Auf der anderen Seite hat er zuletzt auch Chancen verpasst.

Welche?

Als Amazon ins E-Book-Geschäft eingestiegen ist und das digitale Lesegerät Kindle auf den Markt brachte, gab es im Börsenverein die Idee, eine Allianz zu gründen. Man wollte die kleinen Verlage und Buchhandlungen zusammenführen, um eine eigene deutsche E-Book-Verkaufsplattform zu starten. Dieses Projekt ist aber gescheitert.

Warum?

Die plausibelste Erklärung lautet: Manche der Beteiligten haben nur mit halber Kraft mitgearbeitet, weil sie mit Amazon als zentralem E-Book-Händler ganz gut leben konnten.

Der Börsenverein ist also eine träge Institution, insofern als man bei widerstreitenden Interessen lieber erst mal gar nichts unternimmt?

Ja, allerdings lässt sich das bei einem Verband mit mehreren Tausend Mitgliedern aus verschiedenen Branchen auch nicht viel anders erwarten.

Fragen: Johannes Bruggaier