Bodenseekreis Vorwärts zu neuen Ufern

Das Bodenseefestival rückt die russische Kultur in den Mittelpunkt. Mit Dmitry Masleev und Gabriel Prokofiev gibt es gleich zwei Artists in Residence

Gründe, sich derzeit mit Russlands Kultur zu befassen, gibt es viele. Winfried Neumann, Geschäftsführer des Bodenseefestivals, nennt nur drei: Die Fußball-Weltmeisterschaft findet dort statt, Maxim Gorki, Sergei Rachmaninow und Peter Tschaikowski feiern Jubiläen – und Russland sorgt für politische Spannungen mit dem Westen. „Gerade dann ist Kultur ein gutes Mittel, um ins Gespräch zu kommen und Verständnis zu entwickeln“, sagt er. Das diesjährige Bodenseefestival ist russischer Kunst und Musik gewidmet.

Der Pianist aus Sibirien

Mit Tschaikowskis fünfter Sinfonie und dem dritten Klavierkonzert von Rachmaninow eröffnet das SWR Symphonieorchester unter Leitung von Christoph Eschenbach am 5. Mai das Festival in Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus. „Das Klavierkonzert ist nicht nur eine Herausforderung für jeden Pianisten. Es besteht aus endlosen Entdeckungen, jedes Mal kommt etwas Neues zum Vorschein“, sagt Solist Dmitry Masleev. Für ihn ist es ein Debüt, auf das er bereits jetzt hinfiebert. Der 29-Jährige ist einer der beiden Artists in Residence des Bodenseefestivals. Geboren im sibirischen Ulan-Ude, gewann er 2015 den Tschaikowski-Wettbewerb und konzertiert seitdem auf großen internationalen Bühnen.

Neun Mal wird er während des Festivals zu hören sein, in Orchester- und Kammermusikkonzerten und in Solo-Recitals. Auch seinen ehemaligen Professor am Moskauer Konservatorium, Mikhail Petukhov, bringt Masleev mit zum Bodenseefestival: Am 9. Mai spielen sie im Ravensburger Konzerthaus Johann Sebastian Bachs Konzerte für zwei Cembali (allerdings auf dem Flügel). Ein Ensemble der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz übernimmt den Orchesterpart.

Bereits letztes Jahr gab es beim Bodenseefestival neben dem Artist in Residence noch eine Young Artist in Residence, die ein jüngeres und weniger klassikaffines Publikum ansprechen sollte. Das hat sich bewährt, und so kommen in diesem Jahr wieder zwei Künstler an den See. Neben dem Pianisten Dmitry Masleev ist es der Komponist und DJ Gabriel Prokofiev.

„Allerdings wussten wir nicht, welcher der beiden der Young Artist in Residence sein soll“, erklärt Winfried Neumann die Entscheidung, dass Masleev und Prokofiev nun beide unterschiedslos als Residenzkünstler auftauchen. Tatsächlich ist es so, dass der Jüngere der beiden, der 29-jährige Dmitry Masleev, für die traditionelle Seite der klassischen Musik steht, und der 42-jährige Prokofiev mit Formaten wie seinen „Nonclassical Club Nights“ neue Orte und neues Publikum für die zeitgenössische und klassische Musik erschließt.

„Wichtig ist uns, dass das Publikum die Artists in Residence auch kennenlernen kann“, sagt Katharina Ess, Mitgeschäftsführerin des Bodenseefestivals. Daher gibt es auch Künstlergespräche, und zwar am 11. Mai mit Masleev nach seinem Recital auf Schloss Achberg, und am 13. Mai, 17 Uhr, mit Masleev und Prokofiev vor einem Klavierecital, in dem Masleev auch Stücke von Gabriel Prokofiev spielen wird.

Sergej Prokofievs Enkel

Gabriel Prokofiev heißt nicht nur so, der russische Komponist Sergej Prokofiev war tatsächlich sein Großvater. Er starb 1953, am selben Tag wie Stalin, unter dessen Repressionen er wie viele andere Künstler zu leiden hatte. Gabriels Vater Oleg war Sergejs Sohn und ebenfalls Künstler, allerdings nicht Musiker, sondern Bildhauer. Er heiratete eine Engländerin – Gabriels Mutter. Und so kam Gabriel in England zur Welt und wuchs in London auf. Russisch spricht er zu seinem eigenen Bedauern nicht – aber er fühlt sich der russischen Kultur sehr verbunden.

Gabriel Prokofiev studierte Komposition. Dass er kein normaler Neue-Musik-Komponist geworden ist, liegt daran, dass er sich nicht damit abfinden wollte, dass die zeitgenössische Musik in einer Nische stattfindet und nur wenige Menschen erreicht. „Musik aber existiert nicht ohne Publikum“, sagt Prokofiev. Also suchte er nach anderen Präsentationsformen, nach weniger formellen Rahmen – und wurde DJ. In London initiierte er die „Nonclassical – classical club nights“, die er nun auch mit an den Bodensee bringt. Dahinter steckt ein Konzept, das kurze Aufführungen neuer klassischer Musik mit Episoden verschränkt, in denen Prokofiev am Plattenteller steht.

Einen Eindruck davon kann man sich am 9. Mai im Casino Kulturraum Friedrichshafen machen, in Bregenz am 11. Mai und am 17. Mai in Ravensburg im Club Douala. Spannend dürfte auch der Abend im Kulturzentrum Linse in Weingarten sein. Dort gestaltet Prokofiev am 12. Mai einen Abend mit Ausschnitten aus russischen Kurzfilmen, die das russische Atrium Quartett und weitere Gastmusiker live begleiten.

Was sonst noch läuft

Große russische Abende versprechen das Eifman Ballett St. Petersburg mit „Eugen Onegin“ im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen (8. u. 9.5.), der Moskauer Kathedralchor in der Basilika in Weingarten (6.5.) und die Komödie „Betrunkene“ des russischen Dramatikers Ivan Wyrypajew im Stadttheater Konstanz (ab 18.5.). Russische Autoren wie Maxim Kantor, Olga Slawnikowa und Evgenij Vodolazkin werden bei der „Langen Nacht der russischen Literatur“ am 11. Mai in Friedrichshafen aus ihren aktuellen Werken lesen.

„Auch die Einbindung von Kindern und Jugendlichen ist uns wichtig“, sagt Katharina Ess. Für sie gibt die Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben im Innenhof des Tettnanger Schlosses am 13.5. ein Familienkonzert. Das Theater Mummpitz führt am 15.5. in Friedrichhafen und am 16.5. in Lindau Anton Tschechows Geschichte „Kaschtanka“ auf. Am Pfingstmontag, 21.5. Mai, gibt es ab 11 Uhr das inzwischen Tradition gewordene Picknickkonzert im Salemer Schlosspark. Hier können Familien bei Spielen, Jongleuren und Musik vespern. Und selbstverständlich ist auch Sergej Prokofievs „Peter und der Wolf“ zu hören.

Bodenseefestival

Vom 5. bis 27. Mai 2018 bietet das 30. Bodenseefestival 60 Veranstaltungen in den Bereichen Musik, Tanz, Film und Literatur. „Vorwärts zu neuen Ufern“ heißt das Festival-Motto. Es stammt ursprünglich von Modest Mussorgski, der russische Volksmusik zur Grundlage einer nationalen Musiksprache machen wollte. Vier Länder, 21 Städte und 41 Spielstätten beteiligen sich am Bodenseefestvial. Zum ersten Mal ist auch die Stadt Bregenz als Gesellschafter dabei. Prospekte und Tickets gibt es bei der Bodenseefestival GmbH in der Olgastraße 21 in Friedrichshafen. Telefon: 07541/2033300, e-mail-Adresse: tickets@bodenseefestival.de

Das gesamte Programm auf: