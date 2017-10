Von der großen Schule, die man Liebe nennt

Der Schweizer Autor Adolf Muschg liest und spricht bei der 27. LiteraTour des IBC auf dem Bodensee

Adolf Muschg zeigt, noch bevor er mit seiner Lesung bei der 27. LiteraTour auf dem MS „Seestern“ beginnt, dass er das Wort beim Wort nimmt – selbst den Namen des Schiffs, das rund 80 Literaturfreunde an Bord hat. Der Seestern sei „eines der wenigen Dinge, die es im See nicht gibt“, meint Muschg und macht einen kleinen Exkurs zu See (der und die) und Meer. Muschg erinnert sich an eine frühere LiteraTour des Internationalen Bodensee-Clubs (IBC), zu der er zu spät kam. Da sei das Schiff für ihn umgekehrt, und das sei für ihn, den Protestanten, die „schönste Gnade, die mir je zuteilwurde.“ Und, fügt Muschg hinzu, Gnade heiße ja auch Grazie. Tatsächlich ist es eine Gnade, wenn ein großer Autor wie Muschg seinen Bewunderern bei einer Lesung anmutig einen kleinen Extra-Einblick in seine Persönlichkeit gibt. Dafür kann man ihm und jenen, die das ermöglichen, so Rolf Eichler vom IBC mit seinen Fragen an Muschg, nur grazie, danke, sagen.

Wer mehr von und über Muschg erfahren will, der greife zu seiner jüngsten Erzählung „Der weiße Freitag“, aus der der 83-jährige Schweizer Auszüge vorträgt, die er um kleine Anmerkungen ergänzt. So etwa, dass das Wort „Scheeweben“, das Goethe bei der Schilderung seiner Überquerung des Furka-Passes verwendet, einmalig in der deutschen Sprache sei. Jener lebensgefährliche Fußmarsch, den Goethe auf seiner zweiten Schweizer Reise an jenem „weißen Freitag“ im November 1779 mit Herzog Carl August unternahm, ist wegweisend für die Erzählung. Muschg verwebt die Geschichte um diesen Wendepunkt in Goethes Leben mit seinem eigenen Schicksal, das durch eine Krebserkrankung an den Rand des Abgrunds gerät. Denn in diesem Buch, das laut Kritikern Muschgs intimstes ist, dürfe man, so Eichler, „fast den Autor mit dem Protagonisten gleichsetzen“, obwohl das ja in der Literaturwissenschaft verpönt sei. Es handelt auch von der Liebe und ihrem Scheitern am Anderssein. Das Unvermögen, Letzteres zu akzeptieren, sei auch die Ursache von Xenophobie, sagt Muschg im Gespräch mit Eichler. „Wir lebend das Anderssein in seiner ganz fundamentalen Form im anderen Geschlecht.“ Letzteres sei a: anders und b: begehrenswert. Wenn aber etwas anders sei, müsse es – Stichwort: xenophob – weg. Und wenn man etwas begehrenswert finde, wolle man es besitzen. Dass etwas anders, begehrenswert und gleichzeitig autonom sein könne, das, so Muschg „ist die große Schule, die man Liebe nennt.“

Ferner stellt der IBC bei dieser LiteraTour die Gewinner seines ersten Kurzgeschichtenwettbewerbs vor, zu dem er rund 40 Einsendungen erhielt. Thema war ein Schiller-Zitat zum Verhältnis des gebildeten Menschen zur Natur. Die Erstplatzierten, deren Geschichten der Schauspieler Georg Melich vorträgt, sind: Markus Reich aus Konstanz mit einem Öko-Märchen über eine grüne Heilerin, Dorothea Neukirchen aus Friedrichshafen, die den Weg einer Schwanenfeder und deren Finder verfolgt und die Österreicherin Petra Lorenz mit einer Geschichte über ein seltsames Wesen namens Kai.