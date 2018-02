Friedrichshafen Von der Unterwanderung der geraden Linie

Anna Wohlgemuths Ausstellung im Kunstverein Friedrichshafen lädt zum Mitspielen ein. Sie verbindet bildende, darstellende und literarische Kunst

Der Raum spielt mit, und das keineswegs theoretisch. Mit jedem Besucher verändert sich auch das Werk von Anna Wohlgemuth. Schon am Eingang sieht sich der Besucher in einer großen Spiegelstruktur selbst ins Gesicht. Mit der Ausstellung betritt er gleichzeitig die Arbeiten und sieht mit jedem Schritt ein anderes Bild. Der Buchhornplatz vor der Tür findet auch drinnen statt. Im Spiegel zu lesen ist ein Zitat aus Daniel Kehlmanns Roman „Die Vermessung der Welt“: „Und der Raum selbst: eine Gerade von jedem Punkt zu jedem, von diesem Dach zu dieser Wolke, zur Sonne, zum Dach zurück. Aus Punkten Linien, aus Linien Flächen und aus Flächen Körper.“

Das Buch über die Wissenschaftler Carl Friedrich Gauß und Alexander von Humboldt hat Anna Wohlgemuth bei ihren Recherchen zum Projekt „Porträt einer geraden Linie“ fasziniert: Beide Männer bannten Landschaften auf Karten, der eine Landvermesser im Brotberuf, der andere Forscher aus Passion. Dabei, so folgert Wohlgemuth, ist die verwendete gerade Linie eine menschliche Konstruktion. In der Natur gibt es sie nicht. Trotzdem wird die Welt so abgehandelt, von gedätischen Vermessungsdaten bis zu Längen- und Breitengraden.

Mit diesem Widerspruch spielt die Ausstellung: Die Kanten der Spiegel sind gerade, was sich in ihnen spiegelt, ist es nicht. Die Leuchtröhre ist gerade, das Neongas darin bewegt. Kantig gefasst verschwimmt oder verschwindet die Linie zwischen verschiedenfarbigem Licht wie bei einem Sonnenuntergang. Selbst die einzig natürliche Annäherung an die gerade Linie wird leise unterwandert: ein auf- und abschwebender Ring verursacht Wellen und manchmal Blasen auf glattem Wasserspiegel in quadratischer Form.

„Porträt einer geraden Linie“ entstand als Abschlussprojekt von Wohlgemuths Studium als Bühnenbildnerin an der Zürcher Hochschule der Künste. Im September vergangenen Jahres war es Ausgangspunkt einer Bühnenproduktion in Zürich. Vielleicht ist es ihre Herkunft vom Theater, dass die Freude am Spiel der Ausstellung so deutlich anzumerken ist.

Vor künstlerischen Vorfahren hat sie keine Angst: Ein schwarzes Quadrat hängt im zweiten Raum an der Wand – eine Hommage an den Suprematisten Kasimir Malewitsch? Sie lächelt dazu. Schwarze Quadrate gab es vor und nach Malewitsch. Bei der Lichtinstallation grüßen die Farbflächen des Abstraktion-Expressionisten Mark Rothko. Seinen Wunsch nach intensiver Beziehung zwischen Bild und Betrachter treibt Wohlgemuth weiter: Die Betrachter sind eingeladen, im Werk herumzuspazieren – und sich selbst und andere in ungewöhnlichen Perspektiven zu entdecken.

Bis 18. März in den Räumen des Kunstvereins Friedrichshafen