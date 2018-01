Paris Von Asterix bis Zidane: Ein Frankreich-ABC

Paris ist nicht Frankreich, und Frankreich liegt auch im Indischen Ozean. Ein Blick auf den großen Nachbarn im Westen, von A bis Z.

Sonne, Wein und Lebensart: Für viele deutsche Urlauber ist Frankreich ein Sommer-Sehnsuchtsland. Aber dass Frankreich auch im Indischen Ozean liegt, ist schon weniger bekannt. Schlaglichter zur Orientierung vor der Präsidentschaftswahl:

ASTERIX: Eine der erfolgreichsten Comicreihen der Welt. Und wohl keine andere Figur verkörpert das rebellische Selbstverständnis der Franzosen so gut wie die aufsässigen Gallier.

BANLIEUES: Die seit den 1950er Jahren für Industriearbeiter gebauten Vorstadt-Siedlungen sind heute oft soziale Brennpunkte. Ein Nährboden für Frust und Unruhen.

CROISSANTS: Croissant und Kaffee auf einer Terrasse - mehr braucht es nicht für ein perfektes Paris-Klischee. Der Halbmond aus Blätterteig steht weltweit für französische Lebensart.

DEPARDIEU, GÈRARD: Der 68-Jährige hat in Frankreich Kultstatus. Auch wenn er regelmäßig auf sein Heimatland schimpft („Frankreich droht zu einem Disneyland für die Ausländer zu werden“).

ÉLYSÉEPALAST: Einst Wohnort der Mätresse von König Ludwig XV., heute prachtvoller Amtssitz des französischen Staatspräsidenten.

FLUGZEUGBAU: Die Luft- und Raumfahrtbranche mit dem Giganten Airbus ist für Frankreich der Sektor mit dem größten Exportüberschuss, gefolgt von der Chemie und der Nahrungsmittelbranche.

GRANDE NATION: Frankreich als „Grande Nation“ zu beschreiben, ist eine deutsche Marotte, die Franzosen benutzen diesen Begriff nicht.

HAUTE COUTURE: Bei den Fashion Weeks glänzt die Modehauptstadt Paris, und Fotografen freuen sich über ausgefallene Motive. Häuser wie Yves Saint Laurent, Chanel und Christian Dior sind hier zuhause.

ÎLE DE LA RÉUNION: Die Insel im Indischen Ozean kam in den vergangenen Jahren vor allem mit Hai-Attacken in die Schlagzeilen. Sie ist ein Beispiel für eine Reihe französischer Überseegebiete, Überbleibsel des einstigen Kolonialreichs.

J-X: In den Tagen vor der Wahl allgegenwärtig - mit dieser Abkürzung wird in Frankreich ein Countdown heruntergezählt. J steht für „jour“ (Tag), J-2 bedeutet also: zwei Tage vor dem Ereignis.

KERNKRAFT: Drei Viertel des französischen Stroms kommt aus Atomkraft. Die Anti-Atom-Bewegung wurde hier nie so stark wie in Deutschland.

LUMIÈRES-BRÜDER: Frankreich ist ein Geburtsland des Kinos. Die Brüder Auguste und Louis Lumière zeigten 1895 erstmals vor einem zahlenden Publikum in Paris einen 50-sekündigen Stummfilm.

MARSEILLAISE: Die schmissige Nationalhymne Marseillaise wurde 1792 als „Kriegslied für die Rheinarmee“ geschrieben. Der Text ist ziemlich drastisch („Das unreine Blut tränke unserer Äcker Furchen“).

NORMAL: Der Sozialist François Hollande hatte versprochen, ein „normaler Präsident“ zu sein, um sich von seinem Vorgänger Nicolas Sarkozy abzugrenzen. Doch dann war Hollande vielen nicht präsidial genug - offenbar ist doch kein Normalo im Élysée gefragt.

OLYMPISCHE SPIELE: Paris will 2024 wieder die Olympischen Spiele ausrichten. Es wären die dritten Sommerspiele nach 1900 und 1924.

PARIS: Der unbestrittene Fixpunkt im zentralisierten Frankreich, bis hin zum sternförmigen Eisenbahnnetz. Der Rest des Landes wird in der Hauptstadt noch heute gelegentlich als „die Provinz“ bezeichnet.

REVOLUTION: „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ - Frankreichs Selbstverständnis geht bis heute auf die Revolution von 1789 zurück.

SCHNECKEN: Manche deutsche Besucher rümpfen die Nase, doch in Frankreich gehören Schnecken in Knoblauchbutter fest zur Speisekarte in vielen Bistros. Das Essen mit der Schneckenzange erfordert Übung.

TGV: Auf speziell ausgebauten Schnellstrecken rast der Hochgeschwindigkeitszug TGV mit bis zu 320 Stundenkilometern durchs Land, von Paris nach Marseille in 3,15 Stunden.

UBERISATION: Die Pariser Taxifahrer sorgten immer wieder mit Protesten gegen den Fahrdienst-Vermittler Uber für Aufsehen. Der Name des Unternehmens ist in Frankreich inzwischen zum Kennzeichen für die Konkurrenz durch neue digitale Geschäftsmodelle geworden - und damit auch ein Symbol für weit verbreitete Vorbehalte gegenüber den tiefgreifenden Veränderungen in der Wirtschaft.

VERDUN: Das einstige Schlachtfeld ist Synonym für das Gemetzel des Ersten Weltkriegs. Mit dem Handschlag von Präsident François Mitterrand und Kanzler Helmut Kohl 1984 wurde es aber auch Symbol für die Aussöhnung der einstigen „Erbfeinde“ Deutschland und Frankreich.

WEIN: Nicht nur die Franzosen selbst lieben ihren Wein. Knapp 8,3 Milliarden Euro nahm die Branche 2016 mit dem Export ins Ausland ein - Spitzenreiter weltweit. Dabei exportierten Spanien und Italien mengenmäßig mehr, doch die Franzosen können höhere Preise nehmen.

XV DE FRANCE: Als „15 Frankreichs“ tritt die Nationalmannschaft im Rugby auf, dem zweiten großen Volkssport neben Fußball.

Y: Der Ort mit dem wohl kürzesten Namen Frankreichs liegt in der Somme-Region im Norden des Landes. Y hat 97 Einwohner (Stand 2014).

ZINÉDINE ZIDANE: Der Sohn algerischer Einwanderer und dreimalige Weltfußballer des Jahres ist eine der größten Legenden des französischen Sports. Zurzeit ist „Zizou“ Trainer bei Real Madrid.