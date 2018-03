vor 1 Stunde Hans-Dieter Fronz Exklusiv Kunst Vom Umgang mit der Wirklichkeit

Die Ausstellung „America! America! How Real Is Real?“ im Museum Frieder Burda in Baden-Baden ist eine Art inhaltlicher Bestandsaufnahme der aktuellen politischen Situation in den USA. SÜDKURIER-Mitarbeiter Hans-Dieter Fronz hat sich die Ausstellung angesehen. Mit Videos!