Konstanz Update für Anton Bruckner

Marcus Bosch und die Südwestdeutsche Philharmonie schwören im Konstanzer Münster dem Weihrauch der 6. Sinfonie ab

Anton Bruckner hat die Gesamtaufführung seiner 6. Sinfonie nicht mehr erlebt. Lediglich die beiden Mittelsätze hatten es 1883 geschafft, als „Charakterstücke“ in einem Konzert der Wiener Philharmoniker unterzukommen, ein Affront! Bruckner hatte es schwer in Wien, der Spätberufene, der an den lieben Gott glaubte, Richard Wagner innig verehrte und meinte, mit 50 Jahren noch Unterricht in Komposition nehmen zu müssen. Seine Musik wurde belächelt und verlacht, offen abgelehnt und in der Presse niedergemacht.

Warum? Bruckners Sinfonien sind komplex, ihre Architektur bisweilen verworren, die Klangbilder werden religiös gedeutet, dann wieder psychologisch oder als musikalische Dichtung. Verständliches und Abwegiges sind kaum voneinander zu trennen. Die Irrungen und Wirrungen scheinen bis heute anzuhalten. Das Konzert wurde in den sakralen Raum gelegt, im Programmheft dagegen konnte man lesen, dass seine 6. Sinfonie auch als „großes Kino“ zu einem Western passen könne.

Marcus Bosch hat in der Konstanzer Aufführung der verbreiteten Mischung aus Weihrauch und Tristanschwüle abgeschworen und ein modernes Bruckner-Update mit klaren Konturen präsentiert, die Widersprüche des Werkes aufgedeckt und die divergierenden Kräfte betont. Die motivischen Klammern zwischen den Sätzen schienen eher versteckt, das Geistig-Mythische über große Strecken zugunsten des Manifest-Offensichtlichen geopfert. Das war überdeutlich auch an der Blechbläserdominanz zu erkennen, die sich bisweilen vom Heldischen dem Dämonischen zuneigte. Schade, dass die groß angelegten, typischen Bruckner-Steigerungen meist zu früh das dynamische Ziel erreichten und die vollständig zu Ende geatmeten Melodien der Streicher, die mit den Holzbläsern oft eine wunderbare Einheit bildeten, gegen die klangliche Übermacht der Posaunen und Trompeten wenig Chancen bekamen.

Im Adagio die stärksten Momente der Aufführung: Der zwischen „rauschhaftem Glück“ und „schmerzlichem Verzicht“ pendelnde Satz überzeugte von Anfang an. Marcus Bosch umarmte gleichsam den warmen Streicherklang so wie Tristan seine Isolde in Wagners Oper umarmt. Hier waren Posaunen und Trompeten in den Gesamtklang eingebettet und ermöglichten das Schwelgen in Nuancen, hier hörte man das Leuchten der Violen und der Cellogruppe, die dem Melos Farbe und beseelten Ausdruck verlieh. Auch das Ende des Adagios, bei dem Bruckner wie gedankenverloren den Ausgang sucht, wurde zum Genuss.

Das Scherzo durfte natürlich „keck“ sein, aber warum, fragt man sich, musste es so schnell sein, wo doch Bruckner ausdrücklich „nicht schnell“ darüber schreibt und das Trio mit dem wohligen Hornthema sogar „langsam“ gespielt haben wollte. Celibidache gab der Sinfonie über eine Stunde, Bernstein immerhin noch 56 Minuten, Marcus Bosch dirigierte das Werk in 50 Minuten, durchaus verständlich als modernes Update. Etwas mehr Zeit wäre aber dem Werk, dem Kirchenraum und der andächtig versammelten Hörerschaft zweifellos entgegengekommen.