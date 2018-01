Die Universität Konstanz legt eine faktenreiche Dokumentation zur SS-Vergangenheit ihres ehemaligen Professors Hans Robert Jauß vor. Dieser hatte eine Beteiligung an Nazi-Verbrechen stets bestritten. Hier finden Sie die Dokumentation zum Herunterladen.

Schon Mitte der 70er-Jahre war es in Konstanz gerüchteweise bekannt, dass der Romanist Hans Robert Jauß Offizier der Waffen-SS gewesen sei, so wenigstens der Althistoriker Wolfgang Schuller. „Das war anscheinend a) von allen gewusst, b) nie dokumentarisch nachgewiesen, c) wohl deshalb akzeptiert, weil man sich sicher sein konnte, dass er Soldat einer kämpfenden Truppe und an keinen Untaten beteiligt gewesen war“, heißt es in seinem „Zur Kampagne 2014 gegen Hans Robert Jauß“ getitelten Papier. Schuller nimmt darin Bezug auf die bisher letzte öffentliche Debatte, die über die NS-Vergangenheit des berühmten Romanisten geführt wurde.

Die Auseinandersetzung lief mit der Ankündigung und Aufführung der szenischen Lesung „Die Liste der Unerwünschten“ von Gerhard Zahner im November des letzten Jahres im Audimax der Universität. In dem Monolog setzt sich der Dramatiker künstlerisch mit der Rolle des karrierebewussten Nationalsozialisten Jauß auseinander. Die Universitätsleitung – Ulrich Rüdiger – nahm die Diskussion zum Anlass, bei dem Potsdamer Historiker Jens Westemeier eine wissenschaftliche Biografie in Auftrag zu geben. Damit sollten die ideologischen Wurzeln und die Laufbahn von Jauß rekonstruiert werden und – auch die von Schuller geforderte – Klarheit geschaffen werden.

Jauß führte angeblich eine Kompanie in Kroatien

Jetzt liegt die Dokumentation „Jugend, Krieg und Internierung“ vor. Ob die 138-Seiten lange Schrift, die am Mittwochabend in der Universität vor zahlreichem Publikum vorgestellt und diskutiert wurde, wie gewünscht als „Beitrag zur sachlichen Aufklärung und weiteren gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit“ von Jauß beiträgt, bleibt eine von vielen Fragen. Eine zentrale, schon 1997 von dem Romanisten Earl Jeffrey Richards aufgeworfene Frage, ob Jauß an Kriegsverbrechen beteiligt war, beantwortet nun Westemeiers faktenorientierte Recherche: Danach führte SS-Untersturmführer Jauß im Herbst 1943 eine Kompanie in Kroatien im Partisanenkrieg. Laut Westemeier belegen Dokumente, dass sein Bataillon sogenannte „Sühnemaßnahmen“ vollzog, also Dörfer ausplünderte und niederbrannte und dabei mindestens ein Mensch ermordet wurde.



Eine individuelle Tatbeteiligung von Jauß könne nicht nachgewiesen werden, aber durch „seine Funktion als Kompanieführer und damit in Führungsverantwortung trug er zumindest eine Mitverantwortung an den Verbrechen des Bataillons, dem seine Kompanie angehörte“. Westemeier, Spezialist für die Geschichte der Waffen-SS, schließt aus, dass der Kompanie- und Marschgruppenführer im Einsatz von den Verbrechen keine Kenntnis hatte. Nach Kriegsende hatte Jauß, der sich später als Professor linksliberal gab, jede Beteiligung an Verbrechen bestritten.

Als 22-Jähriger befördert worden

Noch im gleichen Jahr (1943) wurde der 22-Jährige zum SS-Obersturmführer der Reserve befördert: „Er besaß das Vertrauen seiner Vorgesetzten und hatte sich in den Einsätzen der letzten Wochen bewährt“, schreibt Westemeier, der seine Aufarbeitung mit der Kindheit und Jugend seines Objekts beginnt. Demnach wurde Jauß, dessen Eltern eine Affinität zum NS-Staat attestiert wird, nicht nur zu Hause und in der Schule, sondern „insbesondere in der Hitlerjugend frühzeitig mit den Ideen des Nationalsozialismus vertraut und nationalsozialistisch sozialisiert“. Mit 13 Jahren wurde Hans Robert in die Hitlerjugend aufgenommen, der Jugendorganisation der NSDAP, mit 17 führte er ein Fähnlein, das sich aus 160 Jungen zusammensetzte. Der HJ-Führer Jauß, so Westemeier, „darf wohl zu Recht als ein aus seiner Generation hervortretender hochpolitischer junger und ehrgeiziger Mann beschrieben werden“. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs (1939) und ein Jahr vor seinem Abitur meldete sich der „Hochpolitisierte“ zum bewaffneten Arm der SS – der Begriff Waffen-SS wurde erst ab 1940 gebräuchlich.

Die Angehörigen dieser Truppe waren „nicht Soldaten wie andere auch“. Die Waffen-SS überzog Europa mit Terror und sicherte sich ihren Platz in der Geschichte durch die Ungeheuerlichkeiten ihrer Taten. Der HJ-Oberjungzugführer Jauß wusste, was die SS war. In seinen Nachkriegsaussagen rechtfertigte er seine Freiwilligenmeldung damit, dass er sich Vorteile für eine spätere Zulassung zum Studium versprochen habe. Laut Westemeier ist diese Darstellung „Teil eines nachträglichen Narrativs“. Ausschlaggebend seien politische Gründe gewesen: „Die Meldung zur SS war ein Bekenntnis des siebzehnjährigen Oberschülers zum Nationalsozialismus.“

Vor dem Bürgerbräukeller in München

Westemeier rekonstruiert nicht nur die diversen militärischen Stationen, Aufenthaltsorte und Ausbildungsstationen von Jauß – so besuchte der SS-Mann unter anderem auch die Junkerschule in Radolfzell –, sondern kontextualisiert dessen Lebenslauf, sprich: er bettet ihn in die jeweilige historische Situation ein. Nebenbei erfährt der Leser der Dokumentation, dass Jauß am 8. November 1939 mit anderen SS-Rekruten der Standarte „Deutschland“ vor dem Bürgerbräukeller in München in Reih und Glied stand, um NS-Größen zu begrüßen. Auch Hitler war darunter. Der „Führer“ verließ früher als geplant den Keller, um wieder nach Berlin zu kommen. Wenig später explodierte die Bombe Georg Elsers – zu spät. Dazu Jauß: „Eine Fügung, denn er (Hitler, S. K.) hat seine geschichtliche Aufgabe noch nicht ganz erfüllt.“ Elser wurde in Konstanz gefasst.Jauß, der ein Kriegsbuch plante, aber nicht realisierte, nahm, immer wieder unterbrochen von Ausbildungsphasen und eigenen Lehrtätigkeiten an Junkerschulen für Führungsanwärter, an Kämpfen an den Fronten im Westen und im Osten teil. Für einen Einsatz in Frankreich wurde er mit dem Infanterie-Sturmabzeichen in Bronze ausgezeichnet. Das war – neben der rasanten Beförderung – eine von vielen Auszeichnungen.



Für den Einsatz vor Leningrad erhielt er 1944 das Deutsche Kreuz in Gold, von Hitler gestiftet, sowie die Nahkampfspange in Bronze.Westemeier weist in dem Zusammenhang nach, dass Jauß, dem die Praxis der Erschießung von sowjetischen Gefangenen bekannt war, nach dem Krieg seine Biografie in Teilen gefälscht hat – im Immatrikulationsantrag für die Universität Bonn verheimlichte er die Mitgliedschaft in der Waffen-SS und mit einer Studienbescheinigung täuschte er den Besuch von zwei Semestern an der Universität Prag vor.



Man dürfe bei den Stellungnahmen von Jauß über seine SS-Vergangenheit von „hartnäckigen Lügen und Verschleierungsmanövern sprechen“, notiert dazu Westemeier.Von zwei Vorwürfen spricht er den braunen Karrieristen frei: Nach bisher vorliegenden Unterlagen war Jauß nicht an Deportationen von Juden beteiligt und auch nicht an der Selektion für die geplante Division „Charlemagne“. Letzteres legt Zahners Stück nahe. Die Liste war keine Todesliste. Für die Aussortierung waren französische Soldaten zuständig.

Jene „Unerwünschten“, die ins Lager kamen, waren zumeist Täter. Auch eine Kommandierung von Jauß nach Dachau – immer wieder diskutiert – kann jetzt ausgeschlossen werden.Jauß erlebte das Kriegsende in Süddeutschland. Am 17. Dezember 1945 stellte er sich den britischen Behörden und wurde in Recklinghausen interniert. Zwei Jahre später verurteilte ihn das Spruchgericht wegen seiner Mitgliedschaft in einer verbrecherischen Organisation zu einer Geldstrafe von 2000 Reichsmark. Die festgesetzte Strafe wurde durch die vorangegangene Haft als verbüßt angesehen. Im Januar 1948 wurde Jauß aus der Internierung entlassen. Noch im gleichen Jahr trat er ein Studium in Heidelberg an. Der Beginn einer zweiten großen Karriere. Sie endete in Konstanz. In doppelter Hinsicht, blickt man auf die Ergebnisse der Dokumentation.