Eine Kollegenschelte bei der Verleihung des Alfred-Kerr-Darstellerpreises markiert das unschöne Ende des eigentlich schönen Berliner Theatertreffens. SÜDKURIER-Mitarbeiter Wolfgang Bager zieht Bilanz.

Es ist guter Brauch, am Ende des Berliner Theatertreffens Nachwuchstalente für bemerkenswerte Leistungen während des Festivals mit dem Alfred-Kerr-Darstellerpreis auszuzeichnen. Mit dem Belgier Benny Claessens (36) ist das in diesem Jahr auch überzeugend gelungen. Sein fulminanter Auftritt in Elfriede Jelineks Polit-Spektakel „Am Königsweg“ hat die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung verdient. So viel zum Positiven.

Wenig erfreulich dagegen war die Laudatio des Jurors für diesen Preis, Fabian Hinrichs, auch als Tatort-Kommissar bekannt. Hinrichs führte Klage, wie schwierig es sei, Schauspieler zu finden, die mit ihrer Persönlichkeit herausragten, ohne sich dem militärischen Drill der Regie zu unterwerfen. „Da hat Hinrichs aber nicht sehr genau hingeschaut“, verteidigte Kritiker Wolfgang Höbel die Auswahl der Jury und die Ehre aller Schauspielerinnen und Schauspieler, die dazu beigetragen hatten, dieses 55. Theatertreffen zu einem Erfolg werden zu lassen. Hinrichs’ Kollegenschelte war ein Statement des Schweizer Regisseurs und Konstanzer Konzilspreisträgers Milo Rau vorausgegangen, der sich zur Aussage verstieg, Theater seien Konzentrationslager, in denen sich Schauspieler den Regie-Lagerkommandanten zu fügen hätten.

Die Inszenierungen kommen an

Glücklicherweise konnten sich knapp 17.000 Zuschauer während des 18-tägigen Festivals einen anderen Eindruck verschaffen. Sie sahen Frank Castorfs fulminanten siebenstündigen „Faust“ vor dem Hintergrund französischer Kolonialpolitik (Volksbühne Berlin), Nina Hoss in der brillanten Bühnen-Adaption des Eribon-Romans „Rückkehr nach Reims“ (Schaubühne Berlin) oder Karin Henkels neuen Blick auf die Euripides-Tragödie „Die Troerinnen“, in dem griechische Helden-Sage in John von Düffels Stück „Beute Frauen Krieg“ aus der Sicht der geschundenen Frauen erzählt wurde (Schauspielhaus Zürich). Das Publikum durfte außerdem einem Theater-Experiment beiwohnen, in dem die Uraufführung von Bertolt Brechts „Trommeln in der Nacht“ zitiert und in die Gegenwart transportiert wurde (Münchner Kammerspiele).

Aktuelle Tagespolitik brachte das Schauspielhaus Hamburg mit Elfriede Jelineks „Am Königsweg“ auf die Bühne, mit Bezügen von US-Präsident Donald Trump bis hin zu König Ödipus. Launige Kleinkunst mit den Darstellern Thomas Niehaus und Paul Schröder bot das Hamburger Thalia-Theater mit seiner Version der „Odyssee“, und das Theater Basel wurde stürmisch gefeiert für seine wuchtvolle Bearbeitung des Büchner-Fragments „Woyzeck“. Herausgefordert wurden die Sehgewohnheiten von den Münchner Kammerspielen, die mit einer Inszenierung von Josef Bierbichlers Roman „Mittelerde“ nach Berlin kamen, die bereits vor zwei Jahren eingeladen gewesen war. Neu, dass nun alle Rollen mit Schauspielern schwarzer Hautfarbe besetzt waren.

Und um Fabian Hinrichs und Milo Rau vollends Lügen zu strafen, wurde das Berliner Theatertreffen mit einer wahren Schauspieler-Sternstunde beendet. Joachim Meyerhoff glänzte in dem Ein-Personen-Stück „Mit dem Rücken zur Erde“. Manchmal sind Schauspieler einfach besser als Laudatoren und andere Festredner.