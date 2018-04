Überlingen Und ein Dali aus Wachs schaut uns zu

Die Städtische Galerie Überlingen zieht mit ihrer Dali-Ausstellung die Massen an. Allerdings zeigt sie keine Originale. Schade, denn so lässt sich das großartige Handwerk des Malers nicht erfahren

„….der einzige Unterschied zwischen mir und einem Verrückten ist der, dass ich nicht verrückt bin“, so lautet ein Salvador-Dali-Zitat von 1934. Trotzdem war gerade die Verrücktheit eines seiner wichtigsten Markenzeichen – neben dem auffälligen Bart, mit dem er sich auf vielen Fotos ablichten ließ. Salvador Dali (1904–1989) war eine schillernde Persönlichkeit und es gibt kaum einen Künstler des 20. Jahrhunderts, der sich so gut selbst inszenieren konnte. Deshalb verwundert es auch nicht, dass ein so exzentrischer Individualist in unserem Zeitalter der Eventkultur und Selbstinszenierung besonders gut ankommt und die Besuchermassen anzieht.

Der Begründer des paranoisch-kritischen Surrealismus hatte seine Hochphase in den dreißiger Jahren, in denen er mehr als 700 Gemälde malte. Die Bilder von hochbeinigen Elefanten, von brennenden Giraffen, von zerschmelzenden Uhren oder gebratenen Spiegeleiern sind so oft gezeigt und vermarktet worden, dass sie sich bereits in das kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Hinzu kommen zahlreiche Serien von Druckgrafik und Buchillustrationen, in denen Dali sein virtuoses grafisches und zeichnerisches Können zur Schau trägt. Dalis Kunst beeindruckt durch seine Ideen, seine Absurdität und seine unglaubliche Malkunst, die mit flachem Farbauftrag, aber auch mit Methoden der Streckung, Wiederholung, Dehnung und Umkehrung arbeitete.

400 Grafiken, Offsetdrucke, Fotografien und weitere Objekte des spanischen Ausnahmekünstlers kann man derzeit in der Galerie Fauler Pelz in Überlingen bestaunen. Die Werke und viele Erklärungstafeln beschreiben sein Leben und sein Wirken. Man wird fast labyrinthartig an vielen zusätzlichen Vitrinen und Stellwänden durch die Galerie geführt. Selbst eine Wachsfigur von Dali ist zu sehen, so dass der Besucher das Gefühl hat, der echte Dali schaut ihm beim Bestaunen seiner Kunst über die Schulter. Aber er ist nicht echt und auch viele Kunstwerke der Ausstellung sind nicht echt oder Unikate, sondern entweder Drucke oder der vielfachste Abzug einer Lithografie bzw. eines anderen grafischen Blattes.

Es ist sicherlich richtig, dass der Betrachter sich bei diesem Überangebot an Bildern einen guten Überblick über Dalis Kunst verschaffen kann. Und die hohen Besucherzahlen, die seit Beginn der Ausstellung in der Galerie gezählt werden, geben den Veranstaltern, was die wirtschaftliche Seite angeht, Recht. Dennoch drängt sich die Frage auf: Hat das noch etwas mit einer Kunstvermittlung zu tun, die auch den Aspekt des Sehenlernens miteinbezieht?

Sollte im Vergleich zu einem Foto auf einem Screen ein echtes Bildwerk nicht eine haptische, eine malerische Qualität haben, das heißt etwas, was mit den Augen wirklich ertastet werden kann? Gerade bei Salvador Dali ist das Bild ein handwerkliches Juwel, denn der spanische Meister war ein Könner auf seinem Gebiet. Wer jemals die „Beständigkeit der Erinnerung“ im Museum of Modern Art in New York gesehen hat, der weiß, wie minutiös und detailliert, wie farblich abgestimmt er seine Bildwerke anfertigte. Da sitzt jeder Pinselstrich, und die unterschiedlichen Valeurs bringen das Bild von innen zum Leuchten. Da kann ein „Wandteppich-Imitat“, das auch in Überlingen zu sehen ist, absolut nicht mithalten. Den echten Dali, das malerische Genie, kann man vor allem in der Betrachtung seiner Malerei wirklich schätzen lernen und seine Könnerschaft genießen.

Natürlich kann es sich eine Stadt wie Überlingen nicht leisten, einen „echten“ Dali auszustellen, denn die Versicherungskosten sind einfach viel zu hoch, aber der Kunstbetrachter von heute wird durch Drucke nicht dazu gezwungen, sich wirklich mit Malerei zu beschäftigen. Er geht an den Kunstwerken vorbei, ohne sich mit dem Handwerklichen auseinandersetzen zu müssen. Quantität statt Qualität, das scheint heute den Marktwert einer Ausstellung auszumachen. Damit passt man sich den derzeitigen Sehgewohnheiten der Menschen an, die durch Handy und Computer mit einer Flut von Bildern den Sehnerv kitzeln. Wirklich hinschauen tut keiner mehr. Aber vielleicht macht es wirklich die Masse und der Betrachter wird nach dem Besuch der Überlinger Show über Salvador Dali, seine Kunst und sein Leben mehr wissen – und das ist ja auch schon etwas.

Dali – Leben und Werk, Städtische Galerie Überlingen, bis 11. November, Di–Fr 14-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr. Tel. 07551-972235