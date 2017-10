Musik Tom Petty: Held eines imaginären Amerika

In den 1980ern und 1990ern gehörte er zu den kommerziell erfolgreichsten US-Rock-Stars. Jetzt ist Tom Petty 66-jährig an einem Herzinfarkt gestorben

Er war einer der ersten, denen es gelang, die unter vielen Rock-Fans als reaktionär gebrandmarkte Country-Musik zu rehabilitieren: Mit seiner Band Heartbreakers mischte der 1950 in Florida geborene Tom Petty Ende der Siebziger die US-Pop-Szene auf, mit Alben wie „You’re Gonna Get It!“ und „Damn The Torpedoes“. Das clevere Gebräu aus solidem Rock’n’Roll, sanftem Folk und wehmütigem Countryrock erwies sich als massenkompatibel – bis heute haben die Heartbreakers und Tom Petty solo über 80 Millionen Tonträger verkauft. Gerühmt wurden auch immer wieder die Live-Qualitäten der Band; eine gemeinsame Tour mit Altmeister Bob Dylan durch die USA und Australien begeisterte 1986 Zehntausende.

Als führender Vertreter der so genannten „Heartland Rock“-Bewegung galt Petty seit jeher: einer Spielart der US-amerikanischen Rockmusik, die größtmöglichen Wert auf Einfachheit, Ehrlichkeit und Authentizität legte. Bevorzugt wurde stets der simple, schnörkellose Gitarrenklang; verpönt waren zu aufdringliche Keyboards, Synthesizer und elektronischer Schnickschnack aller Art. Natürlich stand das in krassem Gegensatz zu den dramatischen technischen Innovationen in Sachen Musikerzeugung: Kein Wunder deshalb, dass die Bewegung im Verlauf der 1990er Jahre langsam an Bedeutung verlor; als letzter prominenter Überlebender kann eigentlich nur noch Bruce Springsteen angesehen werden.

Vorher jedoch, um die Jahrzehntwende 1989/90 herum, räumte Tom Petty noch einmal ganz groß ab: Mit dem Soloalbum „Full Moon Fever“ und dem Heartbreakers-Longplayer „Into The Great Wide Open“ stürmte er die Charts und war eine Zeitlang mit den Singles „I Won’t Back Down“ und „Learning To Fly“ omnipräsent. Die Texte zu seinen Songs kreisten meist um Alltagsprobleme ganz gewöhnlicher Menschen, vorzugsweise Angehörige der amerikanischen „Working Class“, und schilderten eine Welt, die in den USA vermutlich ohnehin nie richtig – und schon gar nicht in den 1980er und 1990er Jahren – existiert hat: eine unkomplizierte, oft ländlich geprägte Idylle, in der der sprichwörtliche amerikanische Traum vom Aufstieg des Tellerwäschers zum Millionär noch volle Gültigkeit hat.

Nostalgische Wehmut mischte sich dabei immer wieder unter die fröhlichen Rhythmen: „Ich lerne zu fliegen, aber ich habe keine Flügel“, singt er beispielsweise in „Learning To Fly“: „Runterzukommen ist immer hart/Die guten alten Tage werden wohl nicht wiederkommen.“ Für Tom Petty selbst kommen die „guten alten Tage“ tatsächlich nicht mehr wieder: Am Montag starb er in Los Angeles an einem Herzinfarkt.

